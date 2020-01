A Santa Teresa va in scena “La cena delle belve”

Santa Teresa Gallura, 19 gennaio 2020 – A Santa Teresa e in Sardegna arriva con cast e regia straordinari il pluripremiato spettacolo teatrale francese Le Repas des fauves, ovvero La cena delle belve, tra i maggiori successi dell’ultime cinque stagioni parigine e coronato ai Molières 2011 come miglior spettacolo, migliore adattamento e miglior messa in scena.

“La cena delle belve” dopo il successo in Francia e la conquista di ben tre premi Molières proprio nella “rilettura” contemporanea di Julien Sibre – sbarca in Sardegna sotto le insegne de La Grande Prosa del CeDAC: la fortunata commedia debutterà martedì 21 gennaio alle 21 al Teatro Comunale “Nelson Mandela” di Santa Teresa Gallura per approdare mercoledì 22 gennaio alle 21 al Teatro Tonio Dei di Lanusei e infine giovedì 23 gennaio alle 20.45 al Teatro Centrale di Carbonia.

La vicenda presenta la storia di sette amici che, nell’Italia del 1943 durante l’occupazione tedesca, si trovano per festeggiare il compleanno del loro ospite. Una serata diversa, per staccare un attimo dalle tragedie e paure della guerra e dalle privazioni che questa porta con sé. Quella stessa sera però vengono uccisi due ufficiali tedeschi ai piedi della loro palazzina e per rappresaglia la Gestapo decide di prendere due ostaggi per ogni appartamento. Il comandante tedesco dell’operazione riconosce però nel proprietario dell’appartamento dove si trovano i sette amici, il libraio dal quale spesso compra delle opere, e per mantenere un singolare rapporto di cortesia avverte che passerà a prendere gli ostaggi al momento del dessert, lasciando loro la scelta dei due ostaggi.

Qui comincia “La cena della belve” con tutto quello che può far presagire un quadro del genere. Ognuno cercherà salvare la propria pelle e davanti alla paura della morte l’amicizia cade tirando fuori il peggio di ogni persona.

Il testo di grande qualità alterna momenti di alta tensione a momenti di risate e divertimento, lo humor nero è così ben miscelato da impreziosire l’opera, tanto l’assurdità crudele di una tale scelta possa spesso prestarsi al sorriso.

Uno spettacolo che prende per mano lo spettatore e lo coinvolge emotivamente fino all’inaspettato finale, costretto ad identificarsi in ciascuno dei sette personaggi; il libraio e sua moglie che organizzano la cena, il medico che non nasconde il suo interesse per l’occupante tedesco; un reduce di guerra con sguardo gioioso sulla vita, una giovane vedova tentata dalla Resistenza; un omosessuale cinico e un affarista collaborazionista; fino a domandarsi: Cosa farei al loro posto? Il genio di Katchà ci dipinge senza compiacimento la natura umana, con un realismo crudo in cui l’ironia non è mai assente.

Di fronte all’orrore affrontato con derisione, lo spettatore ride molto di questi piccoli personaggi disegnati con profonda sapienza tridimensionale.

Grazie alla versione italiana curata da Vincenzo Cerami poco prima della sua scomparsa, “La cena delle belve” giunge in Italia, e quindi anche nella nostra isola, con un cast “stellare” che dipinge con crudeltà e ironia il meglio e il peggio dell’animo umano sullo sfondo della Grande Storia del 1943.

“La cena delle belve” (Le Repas des fauves) di Vahè Katcha, con elaborazione drammaturgica di Julien Sibre (che firma anche la regia insieme a Virginia Aqua) nella versione italiana di Vincenzo Cerami: una commedia “nera” (da cui è stato tratto l’omonimo film) che racconta una situazione estrema – in cui ciascuno dei protagonisti lotta per la propria sopravvivenza, facendo emergere egoismo e impulsi primordiali sotto la maschera dell’educazione e della “civiltà”.

Una cena di compleanno – durante l’occupazione nazista – si trasforma in un incubo quando la Gestapo chiede di consegnare due “ostaggi” per vendicare l’uccisione di due ufficiali tedeschi davanti alla palazzina: si tratta di uno speciale riguardo, un atto di cortesia verso il padrone di casa, lasciare che siano lui e i suoi ospiti a designare le vittime – e subito si scatena un gioco al massacro.

Sotto i riflettori l’ottimo e affiatato cast che schiera (in ordine alfabetico) Marianella Bargilli, Emanuele Cerman, Alessandro D’Ambrosi, Maurizio Donadoni, Ralph Palka, Gianluca Ramazzotti, Ruben Rigillo e Silvia Siravo, le scenografie che restituiscono le atmosfere dell’epoca sono di Carlo De Marino, i costumi di Francesca Brunori e il disegno luci di Giuseppe Filipponio.