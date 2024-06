Tra le 10 migliori strutture ricettive nell’Isola domina la Gallura

Cagliari. La Sardegna vanta 10 strutture ricettive top, dagli hotel a 5 stelle, fino alle piccole strutture nel cuore dell'Isola, partendo dalla Gallura, si arriva a Cagliari passando per qualche piccolo centro fra le montagne. Questo l'elenco dei dieci migliori hotel della Sardegna pubblicato sulla rivista di viaggi Traveller Condé Nast, tra le più autorevoli al mondo, il tutto per invitare i propri lettori a un viaggio nell’isola.

Prima struttura in lista il Romazzino, uno dei 4 hotel di lusso dell'isola che negli anni Sessanta fu fatto costruire l’Aga Khan. Segue il 7Pines resort Sardinia che, al suo secondo anno di apertura ha già scalato le classifiche di gradimento dei clienti. Al Terzo posto un piccolo hotel 5 stelle nel cuore di Cagliari, il Casa Clàt in viale Regina Margherita, struttura la cui proprietà è dei fratelli Claudio e Caterina Murgia, amministratori del marchio Niedditas. Quarto posto per lo straordinario resort del Petra Segreta, situato in mezzo alle montagne a San Pantaleo, struttura di proprietà dello chef stellato Luigi Bergheretto. Al quinto posto Gallicantu, straordinaria struttura sita a Luogosanto, nel cuore della Gallura, che conta su un elemento presente su tutto il territorio: il granito.

Restiamo in Gallura per il sesto e settimo posto con l’Aethos Sardinia di Cannigione e il Cascioni Eco Retreat ad Arzachena che risulta immerso nella campagna. Per L’ottava struttura ci spostiamo nel sud Sardegna, a Gergei, un piccolo centro a 50 chilometri da Cagliari. Si chiama Domu Antiga, alias Casa antica: un piccolo hotel, voluto da Samuele Lai, composto da 4 camere in cui godersi una vacanza in mezzo alla natura. Nono posto per Su Gologone di Oliena, un albergo, nato nel 1967, che la rivista di viaggio definisce “un tempio della cultura pastorale sarda”. Chiude questa classifica un altro hotel concepito dall'Aga Khan, il Cala di Volpe, un albergo di di lusso dal fascino immutato nel tempo che resta meta del jet set internazionale e non solo.