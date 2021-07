Sub disperso a Cala Luna: proseguono senza sosta le ricerche

Baunei. Proseguono le ricerche del sub disperso ieri a Cala Luna. Il Comando Vigili del Fuoco di Nuoro coordina le operazioni di soccorso tramite l’Unità di Crisi Locale in stretta collaborazione con la Sala Operativa Regionale e la Sala Operativa del Comando VVF di Nuoro, riferisce che i sommozzatori dei Vigili del Fuoco della Sardegna provenienti dai Comandi DI Cagliari e Sassari arrivati sul luogo hanno fatto una ricerca fuori dalla grotta, mentre i colleghi sommozzatori speleosub continuano ad alternarsi nella ricerca all’interno della grotta.

Mentre è arrivata da Cagliari su disposizione della Direzione Regionale, una Motobarca VVF in appoggio alle operazioni. Il Centro Operativo VVF nazionale ha inviato un'altra “task force Nazionale” di speleosub dalla Campania permettendo il proseguire ininterrotto delle ricerche. Le immersioni si sono fermate alle 4.30 del mattino per il ripristino delle attrezzature per poi riprendere alle prime luci dell’alba. Ora sono 10 gli Speleosub VVF che si alternano nell’immersione finalizzata alla ricerca 5 della Task Force Sarda e 5 della Task Force Campana. Mentre gli specialisti sommozzatori VVF, dopo un analisi delle correnti, proseguono l’ispezione dei fondali partendo dal Porto di Dorgali verso Cala Luna.

Predisposto anche un ulteriore rinforzo dal Comando Vigili del Fuoco di Vicenza e Napoli che saranno Aviotrasportati.