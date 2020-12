Spopolamento: ecco il Manifesto per riabitare l’Italia e la Sardegna

Padru, 13 dicembre 2020 – Ieri sera sulla pagina Facebook e YouTube dell’associazione Nino Carrus si è svolto, in collaborazione con la Rete delle Associazioni /Sardegna, l’evento in streaming “Manifesto per riabitare l’Italia…e la Sardegna”. Durante l’incontro/confronto sono stati presentati i due libri dell’editore Donzelli Riabitare l’Italia e Manifesto per Riabitare l’Italia che contengono linee di ricerca e di proposta per invertire la tendenza urbanocentrica e industriocentrica, a favore della aree interne.

Ai microfoni i curatori dei due volumi: Antonio De Rossi, docente di Progettazione architettonica al Politecnico di Torino e Direttore dell’Istituto di Architettura montana, e Domenico Cersosimo, docente di Economia applicata all’Università della Calabria.

Presenti alla serata Sabrina Lucatelli, la principale esperta della Strategia Nazionale Aree Interne e fondatrice dell’Associazione Riabitare l’Italia, e il noto antropologo Pietro Clemente.

Per la “Rete delle associazioni/Sardegna” che nell’Isola conta circa 30 associazioni, hanno partecipato Corradino Seddaiu, sociologo e presidente dell’associazione Realtà Virtuose; Gianmario Senes, presidente Gal Logudoro e Goceano; ed infine Fausto Mura, presidente dell’associazione Nino Carrus organizzatrice dell’evento.

Nel corso dell’incontro i tre presidenti, in collegamento dalla Sardegna, hanno presentato il Manifesto della Rete Associazioni/ Comunità per lo sviluppo/ Sardegna con la grande questione dei paesi e delle zone interne.

Sempre durante la serata si inoltre è evidenziato come la crisi pandemica abbia messo in luce la debolezza di un sistema centralizzato che relega i servizi socio-economico-sanitari nelle grandi città a discapito di un sistema capillare sui territori.

A partire da questo si è constatata la necessità di attuare politiche che possano aiutare e rendere attrattive le aree marginali che resistono allo spopolamento, situazione ancora più evidente nella nostra Isola.

Infine è stato accolto con favore l’invito fatto alla Rete delle associazioni/Sardegna di entrare a far parte di un’importante associazione nazionale come quella di Riabitare l’Italia. Non è stata certo una conversazione accademica, ma una proposta e un dialogo tra persone appassionate e militanti sui temi di una nuova cultura del Riabitare l’Italia.

Per chi volesse riascoltare i relatori dell’interessante serata, realizzata ieri nel rispetto della normativa anti- covid, ecco il video.