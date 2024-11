Sms-truffa a tema sanitario: Polizia Postale avverte le aziende sarde

Olbia. Il Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale della Sardegna ha diramato un avviso urgente alle aziende sanitarie dell’isola riguardo la circolazione di SMS fraudolenti, presentati come comunicazioni ufficiali provenienti da uffici socio-sanitari non specificati.

Questi messaggi, che utilizzano una falsa pretesa di informare su effetti avversi legati alla vaccinazione anti-Covid19, mirano a indurre le vittime a chiamare un numero a pagamento, esaurendo così il loro credito telefonico.

Gli SMS truffaldini terminano generalmente con una frase del tipo: "Si prega di contattare i nostri uffici socio-sanitari per una comunicazione. Chiama e ascolta 89341409".

La Polizia Postale sottolinea l’importanza di non rispondere a questi messaggi, evitare di aprire eventuali allegati o cliccare su link presenti al loro interno.

Anche il Mater Olbia Hospital, confermando la sua estraneità a questa pratica, raccomanda nei suoi canali ufficiali e social di diffidare degli SMS di questo tipo e di non comporre i numeri indicati.

Si invita a segnalare ogni caso sospetto alle autorità competenti.

La Polizia Postale resta a disposizione per fornire assistenza e informazioni utili per evitare di cadere vittime di simili raggiri.