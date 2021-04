Sardegna in zona rossa nonostante diminuisca pressione sugli ospedali

Olbia. La zona rossa per la Sardegna, unica regione in Italia che si trova in questa fascia di colore, suona come una mazzata all'economia ad alta vocazione turistica, economia già in crisi da tempo e che sta comportando la chiusura di molte attività.

Zona rossa fino al 10 maggio prossimo nonostante in queste ore gli indicatori e la pressione degli ospedali siano migliorati notevolmente. Ieri i dati del bollettino dell'Unità di Crisi regionale indicavano 5.124 tamponi in più e 209 nuovi, positivi mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono calati di 12 unità 366 (-12) e 48 (-3) sono i pazienti in terapia intensiva.

In attesa di conoscere come si muoverà l'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, al riguardo che ha ribadito con decisione la sua contrarietà lanciando un appello al Presidente Draghi: “I criteri sono inadeguati, vanno modificati quanto prima”, l'isola ha superato la quota record di oltre 13mila dosi di vaccini inoculati attestandosi come quarta regione in Italia per numero di dosi giornaliere somministrate ogni 100mila abitanti.

Se la regione sarda riuscirà a mantenere la curva epidemiologica bassa con fattore Rt basso, e che attualmente si attesta allo 0.97, la Sardegna potrà sperare di tornare almeno in zona arancione all'inizio di maggio, sull'esempio di quanto è accaduto per Puglia e Valle d'Aosta che da oggi escono dalla zona rossa. A confermare questa nuova possibilità sarebbero le parole contenute all'Articolo 1 delle nuove misure di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Sardegna: "ferma restando la possibilità di una nuova classificazione".