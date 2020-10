Sardegna, temporali: come aiutare i nostri cani impauriti

Olbia, 1 novembre 2020 – Con l’arrivo dei mesi invernali non bisogna assolutamente trascurare i nostri amici a quattro zampe, preparandoli all’incedere del freddo, e delle piogge.

Molti di loro con l’avanzare degli anni patiscono dolori articolari e frequenti raffreddori. Sarà bene consigliarsi per tempo con il proprio veterinario di fiducia, per prevenire più possibile i malori di stagione. Anche le erboristerie ormai hanno un reparto ricco di integratori naturali, per far fronte alle esigenze dei nostri pelosetti con maggiore tranquillità.

Spesso poi i cani, anche se di grande stazza e dalle fattezze da impavidi guerrieri, temono i temporali e il forte vento. La fobia della pioggia e del maltempo è molto diffusa tra animali domestici. Bisogna anche tenere presente ch il cane ha l’udito molto più sviluppato di noi, pertanto capta onde sonore fino a 46.000 Hz. L’uomo raggiunge a mala pena 20.000 Hz ed un anziano addirittura sfiora i 12.000 Hz.

Spesso ce li ritroviamo in casa alla ricerca di nascondigli improbabili per la loro stazza, o in preda a comportamenti fortemente ansiosi.

Il web anche in questa occasione ci può fornire qualche valido suggerimento. Ecco di seguito un breve prontuario, da cui trarre qualche spunto, a beneficio dei nostri spaventati amici pelosetti.

Essere per prima noi calmi, utilizzando un tono di voce adeguato, e mantenendo un comportamento tranquillo.

Non sgridarlo se si agita freneticamente per casa

Non lasciarlo da solo

Evitare di portarlo a fare un giro quando minaccia pioggia, o di farlo stazionare in prossimità di finestre. Già la vista dei lampi lo può spaventare.

In caso dio immobilità del cane, mantenere la calma standogli accanto fin quando non si tranquillizza.

Provare a catturare la sua attenzione coinvolgendolo in un gioco, o accendere la radio, o la televisione per attutire i rumori dall’esterno.

Organizzare per lui un rifugio con cuscini e copertina in modo da fargli avere uno spazio in cui rifugiarsi, magari nascondendoci una piccola delizia da sgranocchiare

Rivolgersi a lui senza guardarlo fisso negli occhi.

Consultare eventualmente anche al proprio veterinario, che potrà prescrivere dei sedativi se necessari, e dare ulteriori consigli.

Per saperne di più si potranno consultare altri siti dedicati.

Prepariamoci dunque anche in Sardegna ad affrontare al meglio la stagione più piovosa in tranquillità con i nostri pet. Qualche coccola in più, qualche gioco e due snack di certo renderanno loro più tranquilli, e anche il nostro umore ne gioverà.