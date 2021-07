Sardegna, variante delta prevalente al 66,7%: è la seconda regione d'Italia

Olbia. In Italia la variante più diffusa è la Alfa al 57,8%, mentre la variante Delta è presente al 27,7% rispetto al 5,2% registrato a maggio; è stata già rilevata in sedici Regioni. Stazionaria invece la situazione per quanto riguarda la variante gamma, ex brasiliana, con una prevalenza complessiva dell’11,8%.

La mutazione importata dall’India ha fatto tornare a crescere la curva del contagio un po’ in tutta Europa. In Italia il totale dei casi registrati negli ultimi sette giorni è aumentato del 41,2% rispetto ai sette giorni precedenti. La Sardegna è la seconda Regione d’Italia per percentuale di casi riconducibili alla mutazione indiana, al 66,7%. Ad essere in una situazione più critica è il Friuli Venezia Giulia (70,6%), Delta prevalente anche nella Provincia di Bolzano (60%) e in Abruzzo (56,3%). Alla luce dell'aumento della variante Delta, il Ministero della salute ha raccomandato in una circolare di rafforzare le attività di tracciamento, potenziare il sequenziamento e accelerare i richiami vaccinali.

Restano bassi ricoveri e decessi, ma si sa essere indicatori che crescono a qualche settimana di distanza rispetto al peggioramento della situazione dei contagi.