Sardegna, rivoluzione ferroviaria: stop ai treni e bus sostitutivi, tutti i dettagli

Olbia. Importanti cambiamenti nel sistema ferroviario della Sardegna fino alla fine di maggio. A partire dal 1° febbraio, Trenitalia ha annunciato la cancellazione di alcuni collegamenti ferroviari e la riprogrammazione dei servizi con autobus sostitutivi, a causa di lavori di manutenzione straordinaria lungo diverse tratte. Le modifiche coinvolgono principalmente la linea Olbia-Golfo Aranci e il tratto Paulilatino-Macomer, con ripercussioni sui viaggiatori che dovranno adattarsi a nuovi orari e mezzi alternativi.

Dal 1° febbraio al 31 maggio, la linea Olbia-Golfo Aranci sarà completamente interrotta per consentire interventi di manutenzione straordinaria sulla rete ferroviaria. I treni del servizio Regionale di Trenitalia non circoleranno, e al loro posto saranno attivati autobus sostitutivi.

Le corse su bus subiranno variazioni negli orari e un aumento dei tempi di percorrenza, anche in base alle condizioni del traffico stradale. Inoltre, i treni delle linee Cagliari – Olbia e Macomer – Ozieri Chilivani – Olbia partiranno e arriveranno alla stazione di Olbia Terranova invece che a Olbia San Simplicio.

Gli autobus sostitutivi effettueranno fermate nei piazzali antistanti le stazioni, tranne nei seguenti casi:

Olbia: fermata presso la stazione di Olbia Terranova

fermata presso la stazione di Rudalza: fermata in Viale Rudalza 84

fermata in Marinella: fermata nei pressi della stazione, in località Villa Eucaliptus





Dal 1° febbraio al 14 aprile, i lavori interesseranno anche il tratto ferroviario tra Paulilatino e Macomer, con variazioni sugli orari dei treni nelle seguenti relazioni:

Cagliari – Ozieri Chilivani - Sassari – Porto Torres Marittima

Cagliari – Oristano – Macomer – Olbia Terranova

Cagliari – Decimomannu

Sulla linea Oristano – Macomer, il bus CA126 partirà alle 21:10 invece che alle 20:56. Anche in questo caso, le fermate si troveranno nei piazzali antistanti le stazioni, con l’eccezione di Oristano, dove la fermata sarà presso il centro intermodale in via Ghilarza.

Sugli autobus predisposti per le tratte ferroviarie non sarà possibile viaggiare in comitiva, né trasportare biciclette o animali, fatta eccezione per i cani d’assistenza.

I passeggeri possono consultare gli aggiornamenti sui collegamenti e gli orari su: