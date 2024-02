Sardegna, produzioni di film: pubblicati i bandi

Olbia. L’Assessorato della Pubblica Istruzione e Spettacolo, ha pubblicato l'avviso per la concessione di contributi per la produzione di lungometraggi, cortometraggi e sceneggiature. La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 15 marzo prossimo.

Al fine di dare impulso alla filiera del settore cinematografico in Sardegna, l’Assessore ha dato mandato al Servizio competente in materia di Cinema per la predisposizione e pubblicazione del Bando per l’attribuzione delle risorse, pari a 300 mila euro per la concessione di contributi per la produzione di cortometraggi di interesse regionale a favore di Persone giuridiche, in base alle norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna.

I soggetti ammissibili sono le imprese cinematografiche e audiovisive, in forma singola e le reti di imprese cinematografiche e audiovisive. Sono escluse le associazioni culturali o fondazioni senza scopo di lucro. Sono altresì esclusi, non trattandosi di risorse comunitarie, i liberi professionisti.

Per la concessione di contributi finalizzati alla coproduzione di lungometraggi di rilevante interesse regionale sono stati stanziati un milione e 800 mila euro. Soggetti ammissibili le imprese cinematografiche e audiovisive, in forma singola o Reti di imprese cinematografiche e audiovisive. Escluse le associazioni culturali o fondazioni senza scopo di lucro. Per i progetti di sviluppo della sceneggiatura finalizzati alla produzione di lungometraggi di interesse regionale sono stati stanziati ulteriori 100 mila euro.