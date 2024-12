Sardegna, misteriose luci nel cielo: la tecnologia dietro lo spettacolo

Molti osservatori del cielo hanno segnalato file di luci che si muovono in modo ordinato nella notte, destando curiosità e stupore.

Queste luci non sono fenomeni inspiegabili, ma fanno parte della rete di satelliti Starlink, un progetto tecnologico realizzato dall’azienda SpaceX di Elon Musk

Starlink è un sistema basato su satelliti posizionati in orbita terrestre bassa. L’obiettivo è fornire accesso a Internet in tutto il mondo, con particolare attenzione alle aree dove la connessione è limitata o assente.

I satelliti, operando in sincronia, offrono un servizio veloce e affidabile.

SpaceX ha già lanciato migliaia di unità nello spazio e continua ad aggiungere nuovi dispositivi per espandere la copertura.

Questo progetto rappresenta un tentativo concreto di ridurre il divario digitale e migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione.





Lo scorso 25 dicembre, intorno alle 18:23, diverse persone hanno osservato il passaggio dei satelliti Starlink, che si muovevano come un treno di luci nel cielo. Il fenomeno è stato particolarmente evidente nel Sud Italia e in Sardegna, suscitando grande interesse tra appassionati e curiosi.

Chi desidera osservare questi spettacoli celesti può utilizzare il portale Heavens-Above, che fornisce informazioni dettagliate sugli orari e i percorsi dei satelliti. Il sito consente di localizzare facilmente i passaggi visibili dalla propria posizione, offrendo anche dati su altri oggetti in orbita, come la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Sebbene Starlink rappresenti un importante passo avanti nella connettività globale, il progetto non è esente da critiche.

Astronomi e ambientalisti hanno espresso preoccupazioni per l’impatto visivo e ambientale di una rete così estesa.

La discussione su come bilanciare progresso tecnologico e tutela dello spazio rimane aperta.