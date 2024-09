Sardegna: in arrivo forti venti e mareggiate

Olbia. È stato emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di oggi, 13 settembre 2024, con validità dalle ore 00:00 fino alle 20:00. L'allarme riguarda principalmente forti venti e mareggiate.

Secondo il bollettino meteo, a partire dalla serata del 12 settembre 2024, un minimo barico al suolo, formatosi sottovento all’arco alpino, porta a un’intensificazione del vento di maestrale su gran parte della Sardegna, in particolare sul settore nord-orientale e sui rilievi. Le coste esposte e le zone montuose dell'isola saranno colpite da raffiche di burrasca che potranno superare i 20,8 m/s (circa 75 km/h).

Le previsioni indicano anche mareggiate lungo le coste esposte, con onde che potrebbero raggiungere altezze medie fino a 5 metri. Questi fenomeni potrebbero creare difficoltà alla navigazione e condizioni di rischio per chi si trova in prossimità del mare. L'allerta vento e mareggiate riguarda in particolare i settori orientali e settentrionali della Sardegna, ma si raccomanda a tutti i cittadini di prestare attenzione agli aggiornamenti meteorologici e alle indicazioni delle autorità locali.

Le condizioni di vento e mareggiate dovrebbero attenuarsi dalla tarda serata del 13 settembre. Le autorità raccomandano cautela, soprattutto nei pressi delle coste e delle aree esposte, e invitano a evitare spostamenti non necessari nelle zone interessate dai forti venti. Restano in vigore tutte le disposizioni legate alla sicurezza, e si consiglia di proteggere oggetti e strutture che potrebbero essere danneggiate dal vento.