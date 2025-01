Sardegna: gli aiuti sociali per i biglietti aerei diventano una misura strutturale

Cagliari. La Regione Sardegna ha trasformato in misura strutturale il programma di rimborsi sui biglietti aerei per i cittadini sardi.

Grazie a questa iniziativa, tutti i residenti sull’isola possono richiedere un rimborso pari al 25% del costo del biglietto per voli nazionali ed europei non coperti da continuità territoriale, a partire da un prezzo di 100 euro.

Lo strumento, introdotto inizialmente a dicembre 2023 in via sperimentale, continuerà senza interruzioni oltre il 2024, come annunciato dalla Giunta regionale.

La misura, accessibile tramite la piattaforma online SardegnaTrasporti, prevede che le richieste di rimborso possano essere presentate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello del volo.

Ogni residente può ottenere fino a 1.000 euro di rimborsi annui per il 2024 e fino a 125 euro per singola tratta, comprensivi di tasse e spese aggiuntive (ad esempio, bagagli extra e imbarco prioritario).

L’unico limite riguarda le tratte soggette al regime di continuità territoriale, già coperte da tariffe agevolate.

Secondo i dati forniti dall’Assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca, durante il periodo sperimentale tra dicembre 2023 e giugno 2024, la misura ha registrato un incremento significativo delle richieste di rimborso, con un aumento di 12 volte rispetto alle previsioni iniziali, passando da circa 47.000 euro a oltre 570.000 euro. "Gli aiuti sociali per il trasporto aereo sono ora una parte integrante dell’offerta di mobilità per i cittadini sardi – ha dichiarato l’Assessora Manca –. Il nostro obiettivo è di erogare tutte le risorse disponibili, circa 5 milioni di euro annui, affinché questa iniziativa sia una reale integrazione alla continuità territoriale".



La misura riguarda tutte le rotte che collegano la Sardegna con aeroporti situati nello Spazio economico europeo, tra cui Francia, Germania, Spagna, Norvegia e Grecia, ma non le tratte già soggette a continuità territoriale, come quelle per Roma Fiumicino e Milano Linate.



Per accedere al rimborso, i cittadini devono compilare la richiesta sulla piattaforma SardegnaTrasporti, allegando i biglietti e le carte di imbarco.

Nei prossimi mesi, la Regione interverrà per semplificare ulteriormente le procedure, con l’obiettivo di trasformare il rimborso in uno sconto diretto applicato al momento dell’acquisto del biglietto.

L’intervento rientra nelle politiche della Regione Sardegna per ridurre gli svantaggi legati all’insularità e promuovere una mobilità più accessibile per i residenti.

Come sancito dall’articolo 119 della Costituzione italiana, l’obiettivo è abbattere le barriere che limitano l’integrazione economica e sociale delle regioni insulari. La misura, che richiede circa 5 milioni di euro annui, è stata confermata nella sua versione attuale, ma potrebbe essere ulteriormente ampliata con nuovi fondi regionali e statali.

"Il trasporto aereo è essenziale per garantire l’inclusione e lo sviluppo dell’isola – ha aggiunto l’Assessora Manca –. La continuità territoriale è fondamentale, ma vogliamo che questo strumento si affianchi come supporto complementare per tutti i sardi".