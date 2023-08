Sardegna: esplosione casi Covid per la fine dell'estate

Sardegna.Tantissimi i casi di Covid-19 registrati per la fine delle vacanze, i positivi sarebbero più che raddoppiati in Sardegna rispetto all’inizio dell’estate. Pochi i casi gravi e nessun decesso, ció che si sa è che il ritorno del virus è dovuto alle numerose nuove varianti.

Molte persone a casa con influenza, febbre o mal di gola a causa delle poche precauzioni, che non vengono prese per ovvi motivi tra concerti, locali e passeggiate in centro. Non c’è più distanziamento, non si usano mascherine e sono di meno anche i tamponi. È quindi normale che i casi aumentino in modo esponenziale con la fine delle vacanze estive e il ritorno a casa. L'importante è sempre prestare attenzione alle persone più deboli e a rischio e preservare gli anziani.