Sardegna brucia ancora: oggi altri 19 incendi

Sardegna. In data odierna, su un totale di 19 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 7 incendi per i quali il Corpo forestale, oltre alle squadre a terra del sistema regionale, ha utilizzato anche i mezzi aerei. Il primo incendio in agro del Comune di Morgongiori in località “Rio Solacera”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Ales, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu. Sono intervenute 5 squadre dell’Agenzia Forestas, una squadra dei VVF di Ales e da due squadre di volontari delle associazioni di Uras e Oristano. L’incendio ha percorso una superficie di circa 18 ettari di bosco.

Fiamme anche nel Comune di Escolca, dove il personale della Stazione del Corpo Forestale di Isili, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base di Villasanto insieme a quattro squadre dell’Agenzia Forestas, squadre dei VVF di Mandas e 2 squadre di volontari sono intervenuti per domare le fiamme fino allo spegnimento alle ore 16:23. Per l'Incendio in agro del Comune di BORORE in località “Crastu Abile”, sono state impegnate squadre del Corpo Forestale di Macomer, personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base di farcana, oltre a 10 squadre dell’Agenzia Forestas, squadre dei VVF e da 7 squadre di volontari. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 13:28.

Ancora fiamme nel sud a Villagrande Strisaili spente intorno alle 10.25 di questa mattina. A Jerzu invece le fiamme sono state spente sempre in mattinata alle 10.43. Nel Comune di Austis il Corpo forestale di Sorgono insieme al personale a bordo dell'elicottero proveniente da Farcana hanno spento l'incendio nel pomeriggio intorno alle 15.33. Per ultimo, lo spegnimento avvenuto alle ore 17.20 per l'incendio nel Comune di Uras dove hanno collaborato squadre del Corpo forestale, personale dell'elicottero della base di Fenosu e volontari dell'associazione di Monte Arci.