Olbia, oggi l'incontro con la storica Giuseppina Mellace: riflettori sulle donne dell'esodo giuliano-dalmata Sottotitolo

Olbia. Appuntamento questo pomeriggio, sabato 6 giugno, alle ore 18 all'Hotel President di viale Principe Umberto, con la presentazione del libro Le donne e l'esodo giuliano-dalmata della storica Giuseppina Mellace, tra le principali studiose italiane delle foibe e dell'esodo istriano, fiumano e dalmata. L'iniziativa, promossa dall'associazione culturale Olbia nel Cuore con il contributo e il patrocinio del Comune di Olbia, della Provincia della Gallura e di Confcommercio Nord Sardegna Area Gallura, offrirà un'occasione di approfondimento storico su una delle pagine più dolorose del Novecento italiano. A dialogare con l'autrice sarà il professor Marco Agostino Amucano.

Al centro dell'incontro il tema dell'esodo giuliano-dalmata raccontato attraverso il punto di vista femminile. Nel volume, pubblicato da Mursia nel gennaio 2026, Mellace ricostruisce le vicende di donne che vissero sulla propria pelle persecuzioni, violenze, deportazioni e il difficile percorso di ricostruzione della propria esistenza lontano dalla terra d'origine. Una prospettiva che contribuisce ad ampliare la conoscenza di una tragedia che coinvolse circa 350 mila italiani tra il 1943 e il 1954. La serata sarà dedicata alla memoria della professoressa Maria Grazia Defilippi e di Caterina Ferrero. Al termine dell'incontro sarà possibile acquistare il volume e partecipare al firmacopie con l'autrice grazie alla presenza della Libreria Giunti. A sottolineare il valore educativo dell'iniziativa, l'associazione Olbia nel Cuore donerà una copia del libro alle sei scuole superiori della città e alla Biblioteca Simpliciana, con l'obiettivo di favorire la conoscenza storica tra le nuove generazioni e mantenere viva la memoria di una vicenda che continua a interrogare la coscienza civile del Paese.