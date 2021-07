Sardegna, aumentano i contagi: si pensa ai tamponi agli arrivi

Cagliari. Aumentano i casi positivi alla variante Delta nell'Isola. Dopo l'ultimo bollettino regionale di ieri che ha registrato 135 nuovi casi, la Regione pensa a nuove misure per limitare la diffusione del virus. La maggior parte dei contagi si registra nel sud della Sardegna. La zona gialla non sembra più così lontana per la Sardegna che ieri ha oltrepassato la soglia dei 115 casi, limite che, se mantenuto per due settimane di fila porta a maggiori restrizioni.

Dunque la Regione sembra pensare a nuove misure di prevenzione - come qualche settimana fa - un possibile ritorno dei controlli presso gli scali sardi, a comunicarlo la vicepresidente della Regione Alessandra Zedda. Mentre l'assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu afferma: "i casi sono in crescita ma l'incidenza resta sotto i 50 per 100 mila abitanti, per questo non bisogna abbassare la guardia".