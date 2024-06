Sardegna, al via l'estensione dei rimborsi aerei a tutti i residenti nell’Isola

Olbia. Dopo la proposta dell'assessora ai Trasporti, Barbara Manca, la giunta regionale ha approvato ieri l'aggiornamento degli indirizzi per il periodo di sperimentazione (dal 14 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024) relativo agli "Aiuti a carattere sociale per il trasporto aereo".

Scopo del provvedimento è quello di promuovere la riduzione degli svantaggi derivanti dai trasporti da e per l'isola.

Si tratta come accaduto in precedenza dei rimborsi in percentuale sul costo dei biglietti aerei nelle rotte che collegano gli aeroporti sardi e quelli all'interno dell'Unione europea. Ma arrivano ora delle importanti novità: tra le modifiche previste vi è l'estensione dell'intervento a tutti i cittadini residenti in Sardegna, indipendentemente dall'età, requisito fondamentale fino alla scorsa settimana.

All'interno della stessa delibera è stato modificato anche il sistema di calcolo proprio per incrementare l'entità del rimborso.