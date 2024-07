San Teodoro, viaggio dall’Emilia alla Sardegna per diventare "custode dell'ambiente"

San Teodoro. Un amore che dura da trent'anni e che con il tempo è cresciuto, maturato e ha assunto tutti i caratteri del grande amore. Gianluca Brighi, cinquantenne dalle origini siciliane, lavoratore in Emilia Romagna si ritrova, finalmente, a vivere il suo amore con il mare. Nel lontano 1995 venne in vacanza in Sardegna e rimase colpito dalle bellezze del territorio, ripartì con la promessa di ritornare e ci sono voluti tanti anni prima di passare dal desiderio alla sua realizzazione.

Complice il lavoro, i bilanci e le esperienze di vita Brighi nel 2019 è riuscito con la Moglie Fabiola a tornare in Sardegna per restare: "i miei amici mi davano del folle -racconta con un sorriso che illumina ancor più i suoi occhi che, neanche a dirlo, hanno il colore del mare e della vegetazione che lo circonda,- mi dicevano cosa ci fai? Avrai difficoltà con il lavoro e così via." Ma lui è stato ben convinto della sua scelta e ora vive a San Teodoro, dove partendo dal suo credo per la tutela dell'ambiente è riuscito a trasformare la sua attenzione in un lavoro, lavoro che si intensifica durante la stagione estiva, ma che, per lui, permane per 365 giorni all'anno. Gianluca Brighi gestisce il punto di accoglienza la spiaggia la Cinta, si occupa della spiaggia, della tutela delle aree con gran riguardo al comparto di pulizia delle aree stesse.

Raggiunto al piccolo casotto di legno all'ingresso della spiaggia ci racconta che "le persone vanno stimolate a essere custodi dell'ambiente e dei luoghi che si amano." Convinto sostenitore del riciclo come ciclo naturale, conferma che "gli scarti di qualcuno possono essere utili a qualcun'altro, così come le foglie che cadendo dagli alberi sul terreno rendono fertile il suolo stesso." Molto attivo sui social sponsorizza le giornate in cui si presta ancor più attenzione all'ambiente, ma ricorda che " deve diventare un gesto spontaneo, quotidiano"- lui per primo augura e auspica una continua collaborazione tra pubblico e privato, tra le Competenti Autorità e il privato cittadino. Un rapporto di collaborazione stretto dunque, in una rete di solidarietà, socialità e sostenibilità, che porti l'uomo a tornare ad essere custode della propria terra.