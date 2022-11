San Teodoro, chiesa riaperta e altare benedetto: via alla processione in centro

San Teodoro. La Chiesa Titolare di San Teodoro è stata riaperta e il nuovo altare è stato benedetto. A comunicarlo è il Comune: "Adesso è cominciata la processione per le vie del centro, ecco il tragitto che verrà percorso: via Cala d’Ambra, via Grazia Deledda, via del Tirreno, via della Pietà, via dei Giudicati, via Sardegna, via dei Gerani, via degli Asfodeli, via Trentino, via Abruzzi, via Campania, via Lu Liciu, via degli Asfodeli e arrivo nella Chiesa di Santa Teresa di Calcutta".

"A seguire Solenne celebrazione Eucaristica per i 250 anni di ricorrenza dalla fondazione della parrocchia di San Teodoro Martire in San Teodoro", conclude la nota.