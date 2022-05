Rally a Olbia: conto alla rovescia per la Speciale di Cabu Abbas

Olbia. E' iniziato il conto alla rovescia per la SSS1 del Rally Italia Sardegna: la tappa del mondiale rally tocca anche la città di Olbia con una partenza decisamente speciale, ovvero un tracciato ricavato alle spalle di Tilibbas e la cui partenza è fissata alla radice del Molo Brin.

Si tratta della prova speciale (per così dire) "urbana" che era in programma due anni fa, ma che è dovuta saltare a causa della pandemia. A due anni di distanza, ecco il tracciato di Cabu Abbas alle spalle del quartiere di Tilibbas e accanto all'Hotel Hilton.

Come detto poco sopra, la partenza della prova è alla radice dell'Isola Bianca: dopo aver riscaldato gomme e freni nel parcheggio posto di fronte alla Lega Navale, i bolidi del circus rally percorreranno in velocità un tratto di asfalto (via Escrivà) e poi entreranno a Tilibbas per raggiungere il resto del tracciato tutto su sterrato. Finita la prova, torneranno in città dal cavalcaferrovia e, tramite via Gabriele D'Annunzio e via Nanni, raggiungeranno il Parc Fermé posizionato davanti al Municipio della città.

La gara inizierà intorno alle 18: il pubblico potrà parcheggiare nell'area dell'ex Novamarine e raggiungere il tracciato a piedi. L'ingresso è gratuito.

Per consentire lo svolgimento della competizione in sicurezza, chiuderanno molte strade. Ecco l'elenco con le prescrizioni.

Nel quartiere di Tilibbas, vengono chiuse al traffico: via Adige, via Tirso, via Ticino, via Tevere, via Nilo, via Flumendosa.

Poi, chiuso anche il lungomare Escrivà dall'intersezione con viale Isola Bianca all'incrocio con via Dei Lidi in corrispondenza della rotatoria Tilibbas dalle 9 del 2 giugno alle ore 00 del 3 giugno.

Per consentire il passaggio delle auto in direzione del Parc Fermé, vengono chiuse:

VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, dall’intersezione con via dei Lidi (corrispondenza rotatoria denominata “Rio San Nicola”) all’intersezione con via Gennargentu dalle ore 15:00 del 02 Giugno 2022 alle ore 20:30 del 02 Giugno 2022;

VIALE PRINCIPE UMBERTO, dall’intersezione con via G. Garibaldi all’intersezione con via A. Nanni / viale Isola Bianca (corrispondenza rotatoria denominata “Sacro Cuore”) dalle ore 15:00 del 02 Giugno 2022 alle ore 20:30 del 02 Giugno 2022;

VIA A. NANNI dalle ore 15:00 del 02 Giugno 2022 alle ore 20:30 del 02 Giugno 2022;

VIA DEI LIDI, dall’intersezione con via G. D’Annunzio / viale A. Moro (corrispondenza rotatoria denominata “Rio San Nicola”) all’intersezione con via Indonesia (corrispondenza rotatoria denominata “Europa”) dalle ore 09:00 del 02 Giugno 2022 alle ore 20:30 del 02 Giugno 2022.

La circolazione viene sospesa anche nelle seguenti strade: