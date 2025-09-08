Porto di Porto Torres e aeroporto di Alghero: guida 2025 a collegamenti e servizi

Monday, 08 September 2025
Informazione dal 1999
Collegamenti, servizi e consigli per viaggiatori diretti nel nord‑ovest della Sardegna.
Porto Torres e l’aeroporto di Alghero–Fertilia sono le porte d’accesso al nord‑ovest dell’isola. Questa guida aggiornata al 2025 ti illustra come raggiungere il porto e l’aeroporto, le compagnie che operano, i servizi disponibili e i consigli pratici per un viaggio senza stress.
Porto Torres è il secondo scalo marittimo della Sardegna per traffico passeggeri e merci. Il complesso portuale è suddiviso in tre aree: il porto civico con i moli di Ponente, la banchina Dogana Segni e la banchina Alti Fondali dedicati a ro‑ro misto passeggeri e cargo; il porto industriale con due banchine polifunzionali per traghetti, crociere e merci; e un terminal sulla diga frangiflutti che ospitava gli imbarchi per combustibili. Chi arriva in auto può utilizzare la SS 131/E25 che collega Cagliari a Sassari: da Olbia si percorrono circa 124 km, da Cagliari 234 km e da Oristano 143 km. Un servizio navetta interno gratuito collega il centro di Porto Torres con i ticket office, la stazione marittima e la stazione ferroviaria Marittima; parte un’ora prima della partenza di ogni nave e passa ogni 20 minuti. L’azienda di trasporto pubblico ATP gestisce anche collegamenti urbani e extraurbani con Sassari e altri centri limitrofi.
Da Porto Torres partono traghetti verso la penisola e l’estero. Le principali compagnie sono Tirrenia, Grimaldi Lines, Corsica Sardinia Ferries e Delcomar. Le destinazioni includono Genova, Civitavecchia, Barcellona, Marsiglia, Tolone e Propriano; le frequenze sono quotidiane in alta stagione e ridotte in inverno. Consulta sempre i siti ufficiali per orari aggiornati e disponibilità.
La stazione marittima del porto civico offre bar, biglietterie e servizi igienici. Presso il molo ASI sono presenti uffici e ticket office delle compagnie. Il porto dispone di parcheggi per auto e camper, aree attesa, navette gratuite e collegamenti bus con il centro città e la stazione ferroviaria. I viaggiatori con animali devono verificare le politiche delle compagnie sui trasporti; aree dedicate sono generalmente disponibili.
L’aeroporto “Riviera del Corallo” di Alghero si trova a circa 10 km da Alghero e 33 km da Sassari. È raggiungibile in auto tramite la SS 291 Dir e la SP 42; da Porto Torres dista circa 34 km (40 minuti). L’aeroporto è servito da autobus dell’ARST: le linee collegano il terminal con Alghero, Sassari e altri centri; la fermata si trova a circa 150 m dall’uscita arrivi e i biglietti sono acquistabili alle macchinette automatiche. Un servizio taxi operativo 24 ore su 24 fornisce collegamenti con Alghero e Sassari; il tragitto per Alghero dura circa 15 minuti.
Il terminal dispone di un ufficio informazioni turistiche aperto 365 giorni all’anno dalla prima all’ultima partenza: lo staff multilingue fornisce mappe, indicazioni su bus, treni e rotte marittime. Presso l’area arrivi è presente una biglietteria ARST automatica attiva 24 ore su 24 e un bancomat del Banco di Sardegna. Sono disponibili bar, negozi, autonoleggi, Wi‑Fi gratuito e aree relax. I servizi per passeggeri a mobilità ridotta possono essere richiesti anticipatamente.
Circa 21 km; si percorrono in poco più di 20 minuti in auto.
Tirrenia, Grimaldi Lines, Corsica Sardinia Ferries e Delcomar.
Puoi utilizzare gli autobus ARST che collegano l’aeroporto a Alghero, Sassari e altri centri; in alternativa è attivo un servizio taxi 24 ore.
Dispone di bar, biglietterie, servizi igienici e informazioni; navette gratuite collegano gli imbarchi con la stazione e la città.
Sì, l’aeroporto di Alghero offre connessione Wi‑Fi gratuita e aree relax.
Sì, grazie a servizi come Spesati che consegnano prodotti a domicilio o in porto.
Guida pratica ai porti di Olbia e Golfo Aranci: traghetti, compagnie, servizi, parcheggi e consigli per viaggiare senza stress.
Golfo Aranci. Una storia di solidarietà e amore per la natura si è consumata stamattina nelle acque del porto commerciale di Golfo Aranci, dove la collaborazione tra cittadini e volontari ha permesso di salvare un giovane gabbiano in gr...
Golfo Aranci. Musica, ricordi e amore per la patria: il fil rouge che collega i due nuovi prodotti artistici del cantautore e scrittore Massimiliano Manzoni: il libro “Memorie di Gioventù in Divisa” e l’album “Le Storie...
Golfo Aranci. Venerdì 29 agosto l’anfiteatro antistante alla chiesa di San Giuseppe ha ospitato lo scrittore Sebastiano Nata per la presentazione di due dei suoi celebri romanzi: “Il dipendente” e “Memorie di un infedel...
Porto Taverna. L'isola di Tavolara, nota anche come "la Regina" è forse uno dei soggetti locali preferiti dai fotografi. Chi non ama infatti immortalare splendidi scenari come quello in copertina? Un'imponente Tavolara sullo sfondo con in prim...
L'olio CBD Crystalweed sta conquistando sempre più spazio nelle case degli italiani e in quelle di altri consumatori europei. Viene considerato l’olio di CBD più famoso e apprezzato in Italia. Le ragioni per questo successo sono da ricercarsi nella crescente mole di evidenze scientifiche che attestano l'efficacia terapeutica del CBD e nell’elevato numero di video testimonianze degli utenti che hanno testato i prodotti Crystalweed elogiandone gli effetti. Ma, quali sono realmente i benefici di questo prodotto che si sta affermando come il miglior olio di CBD in Italia?
24 August 2025
24 August 2025
22 August 2025
21 August 2025
10 August 2025
10 August 2025
06 August 2025