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Porto Cervo, Northstar III è campione del mondo Grand Prix

Ultima prova con primo segnale alle ore 12:00, premiazione alle ore 17:30 in Piazza Azzurra

Porto Cervo, Northstar III è campione del mondo Grand Prix
Porto Cervo, Northstar III è campione del mondo Grand Prix
Olbia.it

Pubblicato il 12 September 2026 alle 16:07

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Porto Cervo. Northstar III ha conquistato con una prova d’anticipo il Rolex IMA Maxi Grand Prix World Championship 2026. Per sabato 12 settembre il programma della Maxi Yacht Rolex Cup prevedeva l’ultima prova con primo segnale alle ore 12:00 davanti a Porto Cervo e la premiazione alle ore 17:30 in Piazza Azzurra.

Lo Yacht Club Costa Smeralda ha comunicato venerdì 11 settembre che Northstar III era ormai irraggiungibile nel campionato mondiale Grand Prix grazie a quattro vittorie consecutive nelle prime quattro prove. Nella penultima giornata il maestrale ha soffiato tra i 18 e i 23 nodi, con raffiche fino a 28 nodi.

Nick Rogers, tattico di Northstar III, ha dichiarato: “Il team è stato straordinario e dietro a questo progetto c’è l’impegno di tante persone, che hanno lavorato duramente per arrivare fin qui”.

Alla vigilia dell’ultima prova, il Rolex IMA Maxi 1 World Championship era guidato da Leopard 3 con 12 punti, davanti a V con 16 e Galateia con 17. Nelle altre classi le classifiche provvisorie vedevano in testa:

  • Artemis Bleu nei Maxi 3, con 8 punti;
  • Yoru nei Maxi 4, con 6 punti;
  • H2O nei Maxi 5, con 5 punti;
  • Highland Fling XVIII tra i Multihull, con 6 punti.

Leggi anche: Porto Cervo, Northstar III consolida la vetta nel Maxi Grand Prix e Porto Cervo, il maestrale cambia la Maxi Yacht Rolex Cup.

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