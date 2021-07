"Pirati Sostenibili": evento dedicato ai i più piccini e alle famiglie

Porto San Paolo. Giovedi 22 luglio la Piazza centro sociale di via Nenni, nel Comune di Loiri Porto San Paolo, si animerà con un laboratorio dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie sul tema dell'eco sostenibilità. Dalle ore 17.30 alle 20:30 ecco il Laboratorio teatrale di creatività digitale con un piccolo evento di videomapping a partire dalle 21:30.

Nel laboratorio teatrale i piccoli creeranno un piccolo racconto sull'educazione ambientale che vedrà come protagonisti dei "Pirati Sostenibili". I materiali grafici e creativi prodotti entro il laboratorio saranno elaborati digitalmente e presentati sotto forma di uno spettacolo di videomapping che si animerà nella piazza dando vita alla voce degli EcoCorsari.

L'evento è sostenuto dagli Assessorati a Cultura, Turismo, Spettacolo, Sport, Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Loiri Porto San Paolo e dalla R.A.S - Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna.

Per informazioni:

La Compagnia teatrale l’AQUILONE DI VIVIANA, nata a Cagliari nel 2000, si occupa della creazione e della diffusione di progetti teatrali e transdisciplinari di alta qualità per promuovere e diffondere la cultura teatrale anche attraverso l’utilizzo creativo delle nuove tecnologie.

Sviluppa progetti pedagogici, laboratori trandisciplinari, spettacoli e produzioni teatrali nell’ambito del teatro per l’ infanzia e l'adolescenza, teatro interculturale, teatro sociale, teatro di genere, teatro e scienza, teatro& creatività, teatro e nuove tecnologie.

KYBER TEATRO- Spin off della Soc. Coop. L’ Aquilone di Viviana, nel 2010, è stata la prima compagnia in Sardegna a puntare sull’' innovazione digitale e a progettare e realizzare videomapping, spettacoli di teatro e nuove tecnologie, performance, eventi e installazioni multimediali per ambienti sensibili e modulabili.

TEAM CREATIVO DIGITALE

Ilaria Nina Zedda: regista teatrale qualificata, drammaturga che sviluppa idee e contenuti, direttrice artistica dell'Aquilone di Viviana e Kyberteatro, progettista culturale di diversi progetti vincitori di bandi europei POR,pedagoga.

Dal 2000 conduce corsi e laboratori teatrali creativi e transdiscliplinari per tutte le fasce d’età, in modo particolare per l'infanzia e l'adolescenza e per enti locali,come comuni e scuole di ogni grado in tutta la Sardegna; ha realizzato esperienze di studio e professionali e progetti interculturali anche a Napoli,Berlino,Bali,Senegal.

Marco Quondamatteo: direttore tecnologico di Kyberteatro, docente tecnico di “Tecniche dei nuovi media integrati” all’ Accademia di Belle Arti di Sassari “M.Sironi”, si occupa di nuove tecnologie per la scena e di sperimentazione.

AM ARTIST

Nel 2014 nasce AM artist di Simone Murtas, visual artist, informatico e musicista e Andrea Montis, visual artist e musicista professionista.AM artist si occupa di video mapping, installazioni interattive, produzioni e performance di teatro e musica.