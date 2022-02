Olbia, vento forte: auto danneggiata da rami pericolanti

Olbia. Vento forte e primi disagi e danni per la città di Olbia dove all'ora di pranzo Vigili del fuoco e Carabinieri olbiesi sono dovuti intervenire in via Trentino.

Qua, alcuni rami pericolanti sono stati strappati dal vento e sono caduti rovinosamente sopra un'auto, danneggiando il parabrezza. Non si segnalano feriti.

I Vigili del fuoco di Olbia si sono occupati di mettere in sicurezza l'area, eliminando dagli alberi tutti i rami a rischio. I Carabinieri, invece, hanno chiuso la strada al traffico. A Olbia le raffiche hanno superato i 90 km/h di velocità.