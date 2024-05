Olbia: variazioni linee Aspo per la festa di San Simplicio

Olbia. In occasione delle celebrazioni per la Festa di San Simplicio, che si svolgeranno dal 10 al 15 maggio 2024, Aspo informa gli utenti che, a causa della chiusura di Via Fausto Noce e Via Luigi Galvani, verranno apportate modifiche temporanee ai percorsi delle linee autobus 1, 8 e 6.

La Linea 1 direzione Basa seguirà il percorso regolare fino alla fermata 656 in Via Barcellona, Piazza Nassiria, quindi devierà su Corso Vittorio Veneto e riprenderà il percorso regolare in Via Gabriele D’Annunzio.

La Linea 8 direzione capolinea San Nicola manterrà il percorso regolare fino alla fermata 502 in Via Luigi Galvani, quindi devierà su Via Veronese, Via Bini, Via Giovanni Derosas e riprenderà il percorso regolare in Via Salvatore Petta. La stessa linea, ma direzione capolinea Poltu Cuadu, partendo dal capolinea San Nicola, devierà su Via Bini, Via Veronese e riprenderà il percorso regolare in Via Luigi Galvani.

La Linea 6, corsa scolastica delle 07:20 direzione Isticadeddu, seguirà il percorso regolare fino alla fermata 656 in Via Barcellona, Piazza Nassiria, quindi devierà su Corso Vittorio Veneto e Via Gabriele D’Annunzio e riprenderà il percorso regolare in Via Dei Lidi direzione deposito ASPO. Orari e percorsi disponibili su wwww.aspo.it e nella app ufficiale ASPO Olbia disponibile sia per IPhone sia per Android su https://www.aspo.it/download- app/