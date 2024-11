Olbia: Suentu Lab ospita Darbula e il suo fumetto ‘Mona Lisa’

Olbia. Domenica 24 novembre Suentu Lab ospita Andrea Sanna alias Darbula che presenterà il fumetto realizzato in collaborazione con il collettivo CO2 dal titolo "Mona Lisa." L'appuntamento è in via Basilicata 24/26 presso i locali di Suentu lab domenica 24 alle 19.

"Suentu è una realtà molto attiva in campo artistico sul territorio olbiese, ogni settimana è ricca di eventi e laboratori, sarà per me il modo migliore per chiudere gli eventi in programmazione questa settimana proprio con un talk sul mio fumetto,"- spiega Darbula - Mona Lisa è il primo volume del collettivo artistico Co2 Toxic, composto da Irene Ardovini, Michelangelo di Gregorio, Matteo Lucchetti, Irene Marzullo, Giuliano Pistolesi e Andrea Sanna.

"Ci sarà modo di parlare di storia del fumetto erotico italiano, -continua Sanna - del progetto CO2 e più in generale del mezzo fumetto e delle sue potenzialità, noi vi presenteremo un racconto corale che vi catapulterà in mondi in cui il sesso è la chiave per riscoprire se stessi e accettarsi."

Darbula racconterà il percorso che ha seguito nella realizzazione delle oltre 40 tavole da lui disegnate, raccontando i suoi riferimenti e insegnamenti, un viaggio tra relazioni tossiche, sottomissione, psicoanalisi e ipnosi, universi onirici e pulsioni primordiali riconoscendo echi artistici dei grandi classici dell'erotismo degli anni '70 e '80.