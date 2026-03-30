Olbia, spettacolo sulle due ruote: Onida vince la Coppa Dentoni

Olbia. La stagione del ciclismo giovanile in Sardegna si è aperta a Olbia con la 61ª Coppa Dentoni – Memorial Emanuele Pompedda e Coppa Città di Olbia, storica manifestazione organizzata dalla S.C. Terranova Fancello Cicli ( leggi qui un articolo). Una giornata di sport che ha portato sulle strade della Gallura decine di giovani atleti provenienti da tutta l’Isola, impegnati nelle diverse categorie del calendario federale. La competizione ha richiamato ad Olbia atleti provenienti da tutta la Sardegna, con diverse categorie impegnate lungo il circuito che dalla zona industriale, ha toccato la Circonvallazione Ovest. – SS 125 (circonvallazione Nord), il bivio Golfo Aranci, Pittulongu, la Rotonda Pozzo Sacro - Via Taiwan - Rotonda Belize e il ritorno verso via Nepal, sede di partenza e arrivo.

La 61° Coppa Dentoni - Memorial Emanuele Pompedda, riservata alla categoria Allievi, si è disputata sulla distanza di 57,2 chilometri e ha visto la vittoria di Leonardo Onida (U.C. Guspini), che ha concluso la prova in 1 ora e 25 minuti, alla media di oltre 40 chilometri orari . Sul podio anche Giuseppe Mezzano (S.C. Pattada) e Antonio Atzei (Fabio Aru Academy). Tra i corridori della società organizzatrice si segnala il quarto posto di Emanuele Farina, mentre Michele Casula ha concluso la prova al 14° posto. Tra gli Juniores la vittoria è stata conquistata da Mattia Folegani (Dueppi Cycling Project), davanti a Edoardo Mocci(S.C. Cene a.s.d.) e Andrea Mattia Balliana( Team Ecotec Zero24).

Nella Coppa Città di Olbia, dedicata agli Esordienti secondo anno, il successo è andato a Davide Donapai (Dueppi Cycling Project), davanti a Salvatore Pileri (Samabike) e Dario Sanna (Samabike). Il gruppo ha completato i 28,6 chilometri del percorso in 48 minuti e 15 secondi, con una media di 35,5 km/h. Buona la prova anche dell’atleta della Terranova Enea Taglioli, settimo al traguardo. Nella gara degli Esordienti primo anno la vittoria è andata a Gabriele Spano (S.C. Pattada), davanti a Fabio Vidili (Crazy Wheels – Cycling Academy) e Linda Solla (Crazy Wheels – Cycling Academy). Per la società organizzatrice da segnalare anche il sesto posto di Alberto Brandano.

Nella Coppa città di Olbia spazio anche alle gare femminili. Tra le Donne Esordienti si è imposta Linda Solla (Crazy Wheels – Cycling Academy) davanti a Matilde Podda (Samabike) e Arianna Cappai (Velo Club Sarroch). Nella categoria Donne Allieve il primo posto è andato a Soraya Cancedda (Velo Club Sarroch), seguita da Giulia Delogu (Sestu Bike A.D.S.) e Carlotta Ghiani (Fabio Aru Academy S.R.L. A.R.L.). Il percorso e la riuscita della prima manifestazione a due ruote del 2026 , con partenza e arrivo nella zona industriale di Olbia, ha confermato ancora una volta la tradizione ciclistica dell’appuntamento olbiese, capace di richiamare giovani talenti da tutta la Sardegna e di inaugurare nel segno dello sport la nuova stagione agonistica.