Olbia, sold out per il corso online Heal Your Life – Puoi guarire la tua vita

Olbia. Quando ci amiamo davvero tutto funziona nella nostra vita. Questo l’assunto su cui la docente di metafisica statunitense Louise Hay, considerata tra i massimi esponenti contemporanei del pensiero positivo, ha fondato tutto il suo metodo di guarigione emotiva e crescita interiore. Lo stesso presupposto che ha spinto l’olbiese Rita Abeltino e la torinese Maria Bianco a lanciare “Heal Your Life – Puoi guarire la tua vita”, un seminario online di 10 incontri per aiutare le persone ad imparare ad amarsi proprio a partire dagli insegnamenti dell’autrice del Best Seller “Puoi guarire la tua vita”, pubblicato per la prima volta nel 1984, tradotto in 25 lingue, diffuso in 33 Paesi del mondo, e considerato il manuale di riferimento dello straordinario metodo di auto-aiuto messo a punto dalla Hay, di cui sono state vendute oltre 50 milioni di copie. Si tratta di un metodo che ha aiutato milioni di persone a superare blocchi emotivi e a rivoluzionare profondamente ed in meglio la propria vita, ancora oggi riproposto regolarmente da insegnanti qualificati e certificati dalla Hay House.

Il percorso proposto da Rita e Maria ha raggiunto il sold out in breve tempo e lo ha persino superato con richieste di partecipazione a percorso iniziato. “Heal Your Life – Puoi guarire la tua vita – è un seminario di 10 incontri svolto online – live sulla piattaforma ZOOM dal 16 giugno al 17 dicembre, con incontri di due ore ciascuno, ogni tre settimane. Si tratta di un percorso teorico-pratico ed esperienziale guidato dalle due insegnanti certificate del metodo HEAL YOUR LIFE, che ha lo scopo di far ritrovare il benessere fisico e la serenità interiore ai partecipanti per vivere una vita straordinaria. L’intento delle due coach quello di far conoscere il potente strumento di auto-aiuto messo a punto dalla Hay, guidando il gruppo con rispetto e libertà, per aiutare ciascun iscritto a sviluppare il suo massimo potenziale e fare finalmente la differenza nella propria vita.

“Ciò che diamo ci viene restituito. La vita asseconda ogni pensiero che scegliamo di fare e in cui decidiamo di credere – spiegano le insegnanti - Quando siamo piccoli impariamo come sentirci nei confronti di noi stessi e della vita attraverso le reazioni degli adulti attorno a noi. Le convinzioni apprese determinano le esperienze che faremo da adulti. Tuttavia abbiamo a che fare solo con schemi di pensiero e il punto di potere è sempre nel presente. I cambiamenti possono avvenire in qualsiasi momento. A prescindere dai problemi apparenti, c’è solo una cosa su cui lavorare: l’amore per sé stessi”.

È proprio a partire dall’amore per sé stessi infatti che tutto può trasformarsi. Questo il fulcro della filosofia di Louise Hay, da cui poi hanno avuto origine le diverse tecniche di crescita personale come le affermazioni positive per cambiare i propri pensieri e le credenze limitanti che spesso influenzano e bloccano per anni se non per tutta la vita. Spiega Abeltino: “La credenza è un pensiero cristallizzato, che abbiamo adottato e fatto talmente tante volte da diventare una convinzione. Nonostante ciò è possibile cambiare il proprio schema mentale facendo emergere la credenza disfunzionale, lavorando su di essa e imparando a lasciarla andare con delle tecniche per creare i nuovi pensieri che diventeranno nuove credenze funzionali. Ma Louyse Hay insegna a non dare troppa importanza alla credenza da cambiare in sé, quanto piuttosto di partire con l’amare se stessi. Il resto verrà in un secondo momento come naturale conseguenza”.

Durante il percorso “Heal Your Life – Puoi guarire la tua vita” verranno affrontate 10 temariche (una per ogni incontro) e queste verranno sviscerate con esercizi pratici da svolgere per 3 settimane (21 giorni è il tempo necessario per apprendere e consolidare nuove abitudini).

Conclude Rita Abeltino: “Le aspettative, con questo corso, sono quelle di spronare le persone ad avere fiducia in sé stesse e a far sperimentare loro un reale cambiamento di vita sin da subito, grazie all’applicazione delle tecniche proposte e all’utilizzo degli strumenti presentati. Il nostro obiettivo è quello di insegnare ai partecipanti a mettersi in gioco per dare una svolta alla propria vita partendo dal momento presente e dall’amore autentico verso sé stessi”.