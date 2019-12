Serie C, sosta anticipata: il punto sull’Olbia e sul girone A

Olbia, 19 dicembre 2019 – Due vittorie, e poi un lungo letargo. Il campionato dell’Olbia si preannunciava roseo i primi di settembre quando con un doppio 2-1 la squadra sconfiggeva dapprima il Siena al Franchi e poi il Giana Erminio al Nespoli.

Poi il nulla, o quasi: diciassette partite senza vittoria e undici sconfitte che hanno spinto la squadra al penultimo posto a contendersi proprio con il Giana Erminio l’ultima posizione playout.

A girone di andata conclusosi un’ultima gara attendeva i ragazzi di mister Brevi: la sfida casalinga proprio contro il Siena, compagine battuta il 25 agosto grazie alle reti di Ogunseye e Pisano.

Il campionato però come si sa è stato rinviato proprio negli ultimi giorni per divergenze tra la lega, i club e la Federazione in tema di defiscalizzazione.

Sessanta partite tra girone A, B e C che verranno disputate in data da destinarsi ma comunque non prima della fine della sosta natalizia che dovrebbe terminare il dodici gennaio.

La sosta giunge in un momento propizio perché nonostante i progressi fatti vedere contro la Juventus Under 23, in cui la squadra ha pareggiato 1-1 e mostrato evidenti segnali positivi dopo cinque sconfitte di fila, c’è bisogno di riordinare le idee e prepararsi alla lotta salvezza che passerà inevitabilmente dalla gara con il Giana Erminio di inizio gennaio, un vero e proprio scontro diretto.

La Serie C di quest’anno ha visto i pronostici della vigilia essere più o meno rispettati. Le analisi di opinionisti e di siti specializzati come Wincomparator, che forniscono previsioni sulle partite più importanti del torneo e sul suo andamento, sono state confermate e dopo un girone le sorprese sono davvero poche, sia nel girone A sia negli altri due.

Il Monza ha saputo come da copione scavare subito un grande solco con le contendenti grazie ad una rosa fuori categoria che potrebbe tranquillamente ben figurare nel campionato di Serie B.

Compagini quali Siena, l’avversario che avrebbe dovuto sbarcare in Sardegna questa settimana, la Carrarese, il Novara e l’Alessandria stanno disputando un buon torneo in zona playoff, verosimilmente l’unico obiettivo possibile visti i soldi immessi nel sistema dal colosso di Berlusconi. Il Como, tra le squadre salite dalla D, si sta ben comportando e con 23 punti in 19 partite naviga in acque tranquille.

La sorpresa più grande è senza dubbio il Pontedera. I toscani, che negli scorsi tornei si sono barcamenati a metà classifica, stanno compiendo un vero e proprio exploit e se non fosse per il Monza potrebbero giocarsi una storica promozione in B. Il pareggio per 2-2 in rimonta con quest’ultima ha legittimato le ambizioni di un organico che non vuole fermarsi qui e che sta surclassando le ben più quotate rivali regionali.

In un torneo caratterizzato da grande equilibrio soprattutto nelle parti basse della classifica due vittorie possono significare tantissimo e riportare l’Olbia lontano dalla retrocessione diretta.

Allo stesso modo il mese di gennaio può quasi definitivamente affossarla, specialmente se nello scontro diretto la squadra non dovesse vincere. In questa ottica la pausa anticipata è fondamentale per permettere che nulla sia lasciato al caso e che i prossimi risultati non dipendano eccessivamente dal fato