Olbia: Ryanair al Costa Smeralda

Olbia. Non è ancora ufficiale, ma da ieri in città girano le voci sull'arrivo della compagnia irlandese, Ryanair a Olbia. Anche il Corriere della Sera ha annunciato oggi che la compagnia è pronta ad aprire nuove basi in Italia a Trieste e Reggio Calabria e sarebbe pronta ad avviare i collegamenti sull'aeroporto Costa Smeralda di Olbia, da marzo a fine ottobre.

Il Corriere della Sera non rivela la fonte aziendale ma il tutto si potrebbe collegare a quanto annunciato qualche mese fa dall'assessore regionale dei trasporti, Antonio Moro. Al momento però non sarebbe prevista l'apertura di una base ad Olbia.