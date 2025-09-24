Olbia: Rosa Mazzone dal tennis al cinema

Olbia. Rosa Mazzone, la leggenda dei campi da tennis della Costa Smeralda, è da tempo sinonimo di eleganza sportiva e determinazione sarda. Prima pioniera a tracciare la via del tennis in Sardegna, è diventata poi la maestra più richiesta tra ospiti del jet set internazionale, trasformando ogni campo da gioco in un palcoscenico di stile e professionalità. La sua presenza è diventata un emblema: sui social, con il suo piglio sardo, la sua ironia pungente e una sagacia senza filtri, racconta Olbia e il mondo con una verve autentica.

Una grande donna di cuore, la sua vita è stata un inno allo sport e alle soddisfazioni che solo la disciplina può offrire. Conoscere Rosa Mazzone significa toccare l’essenza delle donne sarde: una personalità forte che dialoga con sentimenti profondi e amicizia disarmante. Oggi, però, sembra aprirsi una nuova fase: non più sulla terra rossa, ma davanti a una telecamera. Un progetto cinematografico nato quasi per gioco vede Rosa come figura centrale in due adattamenti di personaggi creati dal regista Fabio Manuel Mulas. Due progetti differenti, ma accomunati dall’energia autentica di una donna che, pur guardando avanti, resta legata alle radici.

Il regista ha annunciato qualche settimana fa l’inizio delle riprese di “Bandidos e Balentes 2. La resa dei conti”, sequel del thriller ambientato in Sardegna che ha conquistato pubblico e critica. Sul set tornano le tensioni e i tanti volti della realtà sarda, con nuove sfide, conflitti e personaggi pronti a reinterpretare la complessità dell’isola sul grande schermo. Per il secondo progetto, che vedrebbe ancora una volta il coinvolgimento della Mazzone, invece c'è un alone di mistero che ancora deve venire dissolto completamente.

Durante il nostro incontro con Rosa Mazone questa volta non parleremo delle sue giornate sui campi da tennis, ma cercheremo di carpire alcune anticipazioni di questo nuovo ruolo che la vedrà sul grande schermo, e la conosceremo un po' più da vicino, svelando il suo lato privato fatto di premure, dolcezza e tanto amore.

Foto: Rosa Mazzone, Elena Carta e Fabio Manuel Musa

Cosa significa oggi per Rosa Mazzone trasformare la passione e la sua identità di iconica maestra di tennis, in un ruolo da attrice, dal forte respiro sardo?

Chi mi conosce ormai mi identifica anche grazie al mio temperamento molto esuberante, e un pò fuori dagli schemi. Fabio Manuel Mulas è un giovane regista che mi ha conosciuto attraverso i social ed è voluto entrare in contatto con me. Conoscendomi poi, è inutile dire, si è subito reso conto di avere una parte del suo ultimo lavoro in fase di realizzo, adatta alle mie corde. Mi ha detto che questa sarà un ruolo che mi permetterà di farmi rompere il ghiaccio con il mondo del cinema e poi...vedremo, chissà forse ci sarà dell'altro che mi attende.

Quanto sarà impegnata per questo ruolo?

"Sarò impegnata per circa una settimana sul set per questo sequel che mi vedrà per la prima volta alle prese con la recitazione. Non so ancora bene in cosa consista il mio ruolo, quanto sarò presente nella pellicola, ma trovo comunque che sia una novità molto stimolante. Con questo primo ruolo Mulas mi ha fatto capire chiaramente che intende farmi un po' approcciare con il ruolo di attrice. Certo di più non posso dire un po' per scaramanzia un po' perché vorrei che se ne parlasse direttamente con lui. Invece il secondo progetto che mi vedrà nuovamente coinvolta, a quanto pare sarà un kolossal con 2 mila persone che gireranno intorno alla produzione, dalla durata di almeno due ore".

Come vi siete conosciuti lei e Musa?

"Musa è arrivato a me tramite Facebook. Ovvero io lo seguivo perché mi piaceva molto come regista, e gli mettevo i like sui post che pubblicava. Poi un giorno mentre lui era in una diretta, mi ha citato vedendomi che lo stavo guardando. Gli ho mandato i saluti e lui mi ha risposto, esordendo poi dicendo: "Ricordati che un giorno sarai una delle protagoniste del mio prossimo film".

L'estate 2025 l'ha veduta ancora una volta impegnata ininterrottamente sui campi da tennis come è solito che accada?

"L'estate che si sta per chiudere è stata diciamo atipica per me. Ho dovuto stravolgere quella che era la mia routine giornaliera fatta di mille impegni, dentro e fuori dal campo, per improvvise necessità che si sono presentate nella mia famiglia. Quando si hanno dei genitori anziani crescono le preoccupazioni, le premure e le necessità a cui dover fare fronte tutti i giorno. Mi sono dedicata ai loro bisogni, con tutto il mio amore anche se questo ha comportato lo stravolgimento della mia quotidianità".