Olbia, quali i segreti della longevità? Se ne parla con Insula Felix

Olbia. Sabato 20 luglio 2024, alle ore 21:00, presso l'Archivio Mario Cervo in via Grazia Deledda 26, si terrà un interessante incontro dal titolo "Longevità in Gallura". Questo evento fa parte della rassegna "Incontri sul Golfo 2024" organizzata dall'Associazione Culturale Insula Felix, dedicata a conversazioni su Olbia, la Gallura e la Sardegna.

L'incontro vedrà la partecipazione di Gianni Pes, Professore Associato di Scienze dell'Alimentazione presso l'Università di Sassari, e della nutrizionista Alessandra Errigo. Interverrà anche Andrea Tirotto, Presidente dell'Associazione "Amici di Lia Origoni".

L'evento mira a esplorare i fattori che contribuiscono alla longevità nella regione della Gallura, un'area nota per l'elevata aspettativa di vita dei suoi abitanti. Sarà un'occasione unica per approfondire le conoscenze scientifiche e nutrizionali legate a questo fenomeno, grazie alla presenza di esperti del settore.

L'evento è patrocinato dal Comune di Olbia, Assessorato alla Cultura, e si svolgerà in un luogo simbolico come l'Archivio Mario Cervo, che da anni rappresenta un punto di riferimento per la cultura locale.

L'appuntamento è dunque per sabato 20 luglio alle 21:00. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questo momento di riflessione e confronto su un tema di grande interesse e attualità.