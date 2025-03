Olbia, proseguono gli eventi di “L’Arte di Essere Donna”

Olbia. L’8Donna - L’Arte di essere Donna, un’iniziativa che celebra la forza e la resilienza delle donne si racconta con altri due imperdibili eventi: "Intrecci di vita – Esperienze di donne dal mondo in una prospettiva transculturale" e "Violenza Economica: Il Potere Nascosto che Distrugge".

L’iniziativa, che si terrà presso il Centro Commerciale Terranova, Viale Basa, Olbia, rappresenta un'opportunità unica di riflessione, confronto e sensibilizzazione su temi cruciali legati alla condizione femminile. "Intrecci di vita" - Esperienze di donne dal mondo in una prospettiva transculturale, in questo primo talk, che si terrà oggi, 29 marzo dalle ore 18:00 alle ore 20:00, esperte e donne provenienti da diversi contesti culturali e geografici condivideranno le proprie esperienze di vita, mettendo in luce la ricchezza delle diversità culturali e l’importanza di un dialogo globale sul ruolo della donna nel mondo di oggi. Il confronto tra differenti tradizioni e storie personali offrirà una visione ampia e inclusiva delle sfide che le donne affrontano quotidianamente. Un viaggio tra culture, identità e resilienza.

L'evento sarà un'opportunità per ascoltare direttamente dalle protagoniste il racconto delle sfide affrontate, delle difficoltà superate e dei successi raggiunti, mettendo in luce il valore dell’incontro tra culture e il ruolo cruciale della condivisione di esperienze nel costruire una società più inclusiva e consapevole.

L'incontro si propone di offrire una visione autentica e diretta della transculturalità attraverso le voci di chi la vive ogni giorno, favorendo uno spazio di dialogo aperto e di riflessione collettiva.



Il secondo talk "Violenza Economica: Il Potere Nascosto che Distrugge" è previsto per martedì 1 aprile dalle ore 18:00 alle ore 20:00, e si concentrerà su un tema ancora troppo spesso ignorato: la violenza economica. Un talk per riconoscere e contrastare una delle forme più sottili ma devastanti di violenza sulle donne.



Relatrici e relatori esploreranno le forme subdole e devastanti di abuso economico che molte donne subiscono, approfondendo le dinamiche di controllo e manipolazione che si celano dietro il potere economico e come questi meccanismi possano distruggere l’autonomia e il benessere delle vittime.

Interverranno esperti ed esperte del settore: Simonetta Lai – Assessora Politiche Sociali Comune di Olbia , Patrizia Desole – Presidente Associazione Prospettiva Donna , Marina Deledda – Direttrice CNA Gallura , Claudia Borgia – Consulente finanziario e patrimoniale , Sabrina Lisbona – Presidente Confcommercio Terziario Donna Gallura , Federica Tilocca – Segretaria Regionale Sardegna CISL , Rossano Dore – Segreteria Confederale CGIL Gallura con delega alle politiche di genere , Nadia Fois – Imprenditrice Conad.

L’8Donna - L’Arte di essere Donna è un’iniziativa che vuole offrire spunti di riflessione, ma anche un’occasione di crescita e empowerment per tutte le donne, e per chiunque desideri approfondire la tematica della condizione femminile a livello locale e globale. L’ingresso agli eventi è gratuito, ma si consiglia la registrazione anticipata per garantire la partecipazione.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni, si prega di contattare il numero: 3898252455, un momento per condividere insieme un momento di crescita, riflessione e consapevolezza.