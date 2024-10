Olbia, Nizzi al Comitato per la Sicurezza: "Entro fine anno 240 telecamere di videosorveglianza"

Olbia. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha scelto Olbia come sede della sua ultima riunione, segnalando l'importanza crescente della città nel panorama provinciale. L'incontro, tenutosi oggi,16 ottobre, ha visto la partecipazione del Sindaco Nizzi, del Prefetto di Sassari, Grazia La Fauci, le Forze di Polizia e l'Amministratore Straordinario della Provincia della Gallura-Nord Est Sardegna, Rino Piccinnu. Ha evidenziato un contesto di sicurezza complessivamente positivo per la città, caratterizzata da significative dinamiche di crescita economica e demografica. L'analisi dettagliata delle statistiche sui reati ha mostrato un trend di delittuosità sostanzialmente stabile. Tuttavia, il Comitato ha concordato sulla necessità di mantenere alta l'attenzione per contrastare possibili interessi criminali, attratti dalle realtà economiche in espansione.

Il confronto ha dipinto un quadro complessivamente positivo della situazione dell'ordine pubblico a Olbia, pur identificando aree di potenziale miglioramento. "La nostra città sta vivendo una fase di significativa crescita economica e demografica," ha dichiarato il Sindaco Nizzi, "e questo naturalmente porta con sé nuove sfide in termini di sicurezza".

Tra i punti chiave emersi durante la riunione sono emerse la necessità di un sistema di Videosorveglianza all'avanguardia. Entro la fine dell'anno, ha dichiarato Nizzi, la città di Olbia si doterà di un sistema di 240 telecamere distribuite in tutta la città, un investimento significativo per la sicurezza urbana.

Per quanto riguarda il contrasto alla malamovida, particolare attenzione è stata dedicata ai fenomeni di disturbo della quiete pubblica nel centro storico, con l'impegno a intensificare i controlli coordinati tra forze dell'ordine e polizia locale.

Importante la continua lotta allo spaccio. Le autorità hanno rinnovato il loro impegno nel contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, specialmente nelle aree più sensibili del centro città.

Il Prefetto ha inoltre sottolineato l'importanza di un approccio olistico alla sicurezza, che includa l'integrazione degli immigrati e il sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Per quanto riguarda l'attenzione al mondo giovanile riflettori accesi anche sul tema della dispersione scolastica per la quale è emersa la necessità di implementare nuove iniziative per contrastare gli alti tassi di abbandono scolastico, riconosciuto come fattore di rischio per i giovani.

Per quanto riguarda la Sicurezza sul lavoro, in linea con la crescita economica della città, si svilupperanno nuove iniziative per promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.

"La sicurezza non è solo una questione di statistiche criminali", ha commentato il Prefetto, "ma riguarda il benessere complessivo della comunità. Il nostro impegno è quello di lavorare su tutti i fronti per garantire a Olbia un futuro prospero e sicuro."

L'incontro si è concluso con un rinnovato impegno da parte di tutte le istituzioni coinvolte a collaborare strettamente per il benessere della città, confermando Olbia come un modello di gestione integrata della sicurezza urbana.