Olbia, My home green: un progetto ecologico a partire dal contesto domestico

Olbia. Francesco Arru e Mariella Cherchi, marito e moglie, sono una coppia attivamente impegnata nell’opera di sensibilizzazione pubblica relativamente ai temi dell’ecologia e della tutela ambientale. Entrambi provenienti dal mondo imprenditoriale, lavorano tuttavia ormai da anni nel contesto commerciale online e hanno sviluppato un’attività digitale in collaborazione con un’azienda in ambito salute-benessere, che produce prodotti a basso impatto ambientale, attenta ad una produzione ecologica e sostenibile. Questo gli ha consentito di conoscere molte persone e di constatare, purtroppo, che l’opinione pubblica in materia di tutela ambientale e sostenibilità, nonché di economia domestica circolare, sia molto spesso carente soprattutto dal punto di vista dell’informazione di base.

Nasce così nel settembre 2022 il progetto MY HOME GREEN, con l’obiettivo di contribuire alla diffusione di una mentalità ecosostenibile, sensibilizzando e responsabilizzando le persone verso la tutela ambientale e la riduzione dell’inquinamento, e con la mission di ridurre l’impatto ambientale attraverso scelte individuali quotidiane, nella promozione di un’economia circolare in ambito domestico. “Crediamo fermamente che le scelte di vita e di consumo di ciascuno possano fare una grande differenza per il nostro Pianeta - affermano i due ideatori del progetto, spiegando in cosa consista in termini pratici e concreti: ridurre l’inquinamento ambientale attraverso l’eliminazione dell’uso di plastica all’interno dell’ambiente domestico, con l’obiettivo in un arco di tempo definito, del raggiungimento di 10.000 abitazioni a basso impatto ambientale, eliminando l’utilizzo delle bottiglie di plastica per acqua potabile o di uso alimentare attraverso scelte alternative come idonei dispositivi di trattamento ad uso domestico”. Tra le attività promosse da My Home Green, inoltre, quelle che valorizzano l’economia circolare, come il riciclo, lo scambio e il dono, nell’ottica dell’allungamento della vita degli oggetti e delle cose.

Il progetto “My Home Green” si rivolge primariamente alle singole persone, in quanto è dalla volontà e dalle scelte quotidiane di ciascuno che si può costruire un mondo migliore: tutti hanno una responsabilità in tal senso e ognuno può fare qualcosa. Tuttavia, Mariella e Francesco, si rivolgono anche a istituzioni ed enti affinché l’iniziativa possa avere maggiore risonanza sul territorio ed essere accreditata come progetto sociale, nonostante l’essere stato creato e portato avanti da cittadini comuni. A volte capita che questo spazio non venga loro concesso, ma Mariella e Francesco non si fanno scoraggiare e anzi, questo li sprona a trovare sempre nuove soluzioni, grazie al confronto costruttivo, pur non scendendo a compromessi relativamente a quelli che sono i loro principi. A dimostrazione di ciò, le tante presentazioni del progetto tenute in tutta la Sardegna e non solo durante lo scorso anno. Tante le idee innovative della coppia per dar sempre maggior respiro alle iniziative di My Home Green, tra cui la collaborazione con le scuole in ambito divulgativo, nonché l’accesso al contesto accademico. A tal proposito, il 23 febbraio, Francesco e Mariella saranno ospiti della Unitre di Mamoiada, dove avranno una nuova occasione di confronto, esponendo il loro progetto ecologico.