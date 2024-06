Olbia, movida e sicurezza su strada: in campo la Polizia di Stato

Sassari. Da oggi e per tutta l’estate in tutta Italia la Polizia di Stato sarà impegnata su tutto il territorio per accompagnare e supportare tutti coloro che viaggeranno in Italia per raggiungere le principali località turistiche e balneari italiane. Quest’anno la Campagna estiva “E…state con noi” inizia proprio in Sardegna, in questo fine settimana. La Polizia Stradale, con i suoi uomini e donne sarà presente sulla viabilità della movida, sia con servizi di controllo di prevenzione avvalendosi di tutte le tecnologie in uso alla Specialità come etilometri e precursori di ultima generazione, street control, police controller, che con attività di prossimità, poiché lo scopo principale è quello di contrastare le condotte di guida più rischiose.

Nel pomeriggio del 22 giugno dalle ore 18.00 alle ore 23.00 in piazza Terranova del comune di Olbia, dove è in corso la tappa italiana del Campionato Mondiale di Acquabike, il personale della Polizia Stradale sarà impegnata a promuovere la cultura della legalità, sensibilizzando la società civile sui comportamenti responsabili e prudenti da adottare sulla strada, per arginare il fenomeno dell’incidentalità stradale che continua a mietere vittime soprattutto tra i giovani fino a 24 anni.

Nel corso dell’iniziativa si potrà interagire con gli uomini e le donne della Polizia Stradale e ammirare alcuni mezzi in dotazione come l’autovettura Lamborghini Huracan e il Pullman Azzurro della Polizia di Stato e provare in prima persona cosa significa guidare in condizioni psicofisiche alterate da assunzione di droghe e alcol.

A seguire, l’impegno della Polizia Stradale sul territorio nuorese continuerà con i servizi di controllo che vedrà la partecipazione del Laboratorio mobile per accertare su strada lo stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di stupefacenti attraverso analisi di secondo livello. Anche in vacanza allora “E..state con noi!!