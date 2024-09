Olbia, la squadra italiana trionfa ai mondiali: vittoria anche per Fabrizio Cavassa e la cagnolina Kira

Olbia. Un trionfo che ha riempito d'orgoglio l’Italia e, in particolare, la Sardegna. Fabrizio Cavassa (noto Pinna), atleta di Paragility, e la sua cagnolina Kira hanno vinto il titolo ai campionati mondiali di Imca Pawc, insieme a tutta la squadra italiana. L'Italia, di cui Cavassa è uno dei rappresentanti, ha infatti vinto ai Mondiali.

Dal 4 all'8 settembre 2024, si è svolto a Beja, in Portogallo, il mondiale IMCA-PAWC, con la nazionale italiana meticci e paragility CIS che ha partecipato come la più numerosa. Il team leader Cristian Oggioni, supportato da uno staff composto da Noemi, Marco, Claudio, Erika, Gaia e Alessandra, ha guidato la squadra in una competizione avvincente.

Tra gli atleti IMCA, nella categoria Small hanno gareggiato Alessandro con Mia, Daniele con Saki, Barbara con Witch, Chiara con Lea, Anna Chiara con India, Vanessa con Leila, e Boero con Wendy. Nella categoria Medi sono scesi in campo Fabrizio con Mav, Michela con Hakuna, Lucia con Simba, Giuseppe con Lacky, Isabella con Milù, Daniele con Pota, Linda con Amy, Daniela con Joy. Nella categoria Intermedi hanno partecipato Alessandro con Witch, Rachele con Ziva, Enrica con Elvin, Ilaria con Tilde, Milo con Zuma, mentre nella categoria Large hanno gareggiato Roberto con Row, Manuela con Prisma, Sabrina con Leo, Lara con Aria, Stefania con Sun, e Martina con Benji. Barbara ha gareggiato con Summer nella categoria Large.

Per quanto riguarda la Paragility (PAWC), hanno partecipato Marco con Max, Efisio con Tiria, Paola con Jon, Lorenzo con Fly, Arianna con Luna, Antonella con Gioia, Lorenza con Yoghi, Fabrizio con Kira, Adriano con Mistral, Patrizia con Pablo, Donato con Vaniglia, e Nicola con Nala.

La nazionale italiana ha conquistato numerosi podi. La squadra Small (Alessandro, Daniele, Chiara, Anna Chiara), Medi (Fabrizio, Lucia, Isabella, Daniele) e Large (Roberto, Manuela, Sabrina, Stefania) sono diventate campionesse del mondo, mentre la squadra Intermedi (Alessandro, Enrica, Ilaria, Rachele) si è classificata vice campione del mondo.

Nelle competizioni individuali, Daniele e Saki sono diventati vice campioni del mondo nella categoria Small, mentre Roberto e Row si sono laureati campioni del mondo nella categoria Large, seguiti da Sabrina e Leo al secondo posto.

Nella Paragility, Antonella e Gioia sono diventate campionesse mondiali nella loro categoria, mentre Nicola e Nala si sono classificati vice campioni.

Nel complesso, la nazionale italiana meticci e paragility è stata incoronata campionessa del mondo, grazie ai numerosi podi conquistati durante le varie competizioni e manche.

Nonostante l’intenzione iniziale di chiudere la loro carriera dopo questa competizione, Francesca Cavassa, madre dell’atleta, ha dichiarato che la loro avventura continuerà. Il prossimo anno, infatti, il campionato mondiale si terrà in Italia, e sarà l’occasione perfetta per chiudere la carriera di Kira con un giro d’onore, come da tradizione per i cani che vanno in pensione.

Francesca Cavassa ha voluto sottolineare l'importanza di questo sport inclusivo: "La Paragility è un’emozione indescrivibile, vedere persone sordomute, non vedenti o con difficoltà motorie gareggiare è un'esperienza che tutti dovrebbero vivere. Quello che riescono a fare insieme ai loro cani è incredibile. Molti dovrebbero riflettere e imparare l'importanza di rispettare chi vive ogni giorno queste difficoltà". Ha poi voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa vittoria: "Vogliamo ringraziare i nostri sponsor, in particolare Domus De Luna, Siae, e tante altre aziende sarde che ci hanno sostenuto, come Domus De Luna, SIAE, Eurovet srl Sassari, La Sassarese Gomme, Florgarden, Giovanni Maria Cirullo, Antonello Piana, Caffè Usai di Anna e Benedetta Usai, Luisa Taras, Giuseppe Sercus Pulizie, ASD Atto d'Amore, Emme Lù, Patrizia Zallu, Inner Club Sassari, Carlo Marongiu, e tanti altri che hanno creduto in Fabrizio e Kira. Grazie a loro, questo sogno è diventato realtà."

Fabrizio Cavassa ha espresso tutta la sua emozione con queste parole: "E con questo ultimo giro si chiude il nostro quinto mondiale! Un mondiale fatto di alti e bassi, ma chiuso con il miglior giro che potessimo fare. Rompiamo così la ‘maledizione degli eliminati’ che ci perseguitava da tre mondiali. Ringrazio di cuore Rachele Nardi, la mia amica speciale, per il supporto in gara, i compagni di squadra, lo staff della Nazionale Italiana Meticci & Paragility, e naturalmente mia mamma, che mi accompagna sempre in questa avventura. Infine, grazie a te, Kira, cagnolina dal cuore d'oro."

Il successo dei mondiali è stato condiviso anche dagli altri atleti della squadra italiana, tra cui Patrizia con Pablo, Lorenzo con Flay, ed Efisio con Tiria. La Sardegna, dunque, ha lasciato un segno importante in questa edizione mondiale, dimostrando che lo sport può essere un veicolo di inclusione e speranza. Francesca Cavassa ha infine voluto sottolineare che, grazie al supporto di numerosi sponsor locali, tra cui Cortesa di Olbia, Fabrizio ha potuto affrontare questa competizione con serenità, superando anche difficoltà personali e di salute.

Questa vittoria è un simbolo di determinazione e passione, e un esempio di come lo sport possa superare ogni barriera.