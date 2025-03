Olbia: la Sardegna raccontata attraverso l’archeologia, la storia e i tesori dell’isola

Olbia. Riprende il viaggio tra le bellezze archeologiche dell'isola, un viaggio alla scoperta del territorio, dei suoi tesori e della storia del territorio stesso, stessa squadra e nuovi progetti da condividere con tutti gli appassionati.

L’Olbia Community Hub, in collaborazione con Sardegna Turistica, è lieto di presentare il ciclo di seminari “Alla Scoperta della Sardegna”, dedicati alla scoperta e alla valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale. Questo ciclo di incontri, che si terranno tra marzo e maggio 2025, offrirà un’opportunità unica per approfondire alcuni dei monumenti e siti archeologici più significativi della Sardegna, attraverso interventi di esperti e studiosi del settore. Dopo il successo degli eventi organizzati sempre in collaborazione con Sardegna Turistica nel 2024, tornano gli appuntamenti dedicati alla cultura. Tutti gli incontri saranno moderati da Gian Mario Figoni Frau di Sardegna Turistica.

Questo il programma dei seminari:

Un monumento unico della Sardegna: la torre punica di Porto Rotondo, venerdì 21 marzo a partire dalle 18 alle 20. Relatori: Rubens D’Oriano e Paola Mancini

La torre punica di Porto Rotondo è uno dei monumenti più affascinanti della nostra isola, un esempio unico della presenza fenicia e punica in Sardegna. Scopriamo insieme la sua storia, la sua architettura e il ruolo che ha avuto nel contesto storico e culturale dell’epoca.

Il Museo della Femmina Agabbadora, venerdì 28 marzo dalle 18 alle 20. Relatore: Pier Giacomo Pala

Un viaggio nella storia della Femmina Agabbadora, figura simbolica della Sardegna, attraverso le testimonianze e le ricerche che ne raccontano la tradizione. Un incontro che esplora il valore storico, culturale e sociale di questa figura, da un punto di vista antropologico e storico.

Il geomuseo Monte Arci e la storia geologica della Sardegna tra rocce, minerali e ossidiana, venerdì 11 aprile sempre dalle 8 alle 20. Relatore: Luigi Sanciu

Il geomuseo Monte Arci ci offre un’opportunità straordinaria per esplorare la storia geologica della Sardegna. Il seminario affronterà temi legati alla formazione del nostro territorio, ai minerali e all’ossidiana, risorsa fondamentale per le civiltà preistoriche.

Il nuraghe Palmavera e la necropoli di Anghelu Ruju, mercoledì 16 aprile dalle 18 alle 20. Relatore: Gabriella Gasperetti, Funzionario archeologo SABAP SS-NU

Un’occasione per conoscere due siti archeologici straordinari che raccontano la storia della civiltà nuragica. Il seminario offrirà una panoramica dettagliata del nuraghe Palmavera e della necropoli di Anghelu Ruju, con un focus sui ritrovamenti e le teorie sulle loro origini e funzioni.

Il Villaggio-Santuario di Romanzesu, venerdì 9 maggio dalle 18 alle 20. Relatore: Fernando Posi e Coop. Istelai

Scopri il Villaggio-Santuario di Romanzesu, uno dei più importanti siti archeologici della Sardegna. Il seminario esplorerà le caratteristiche di questo sito, le sue strutture e il suo significato all’interno del contesto storico e religioso nuragico.

Il racconto di uno scavo, venerdì 16 maggio, dalle 18 alle 20. Relatore: Nadia Canu. L’archeologa Nadia Canu ci accompagnerà nella vita di un archeologo e nel racconto di una scavo archeologico in Sardegna.

Questi seminari rappresentano un’opportunità imperdibile per chiunque sia interessato a conoscere più da vicino la storia, la cultura e le tradizioni della Sardegna. Che si tratti di appassionati di storia, studenti o semplici curiosi, ogni incontro offrirà spunti di riflessione e nuove conoscenze per tutti.

Si ricorda che i seminari si terranno presso l’Olbia Community Hub, in via Perugia 3 ad Olbia nel quartiere Poltu Cuadu, con inizio alle 18:00 e termine alle 20:00. I seminari sono gratuiti e aperti a tutti e non è necessaria la registrazione. Per informazioni potete contattare l’Olbia Community Hub al tel. 3459990314 o al seguente indirizzo e-mail [email protected]