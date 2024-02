Olbia: Karasardegna premiata agli Italy Food Awards

Bianca

Olbia, Aspo: nuova fermata in via Mosca

Olbia. La municipalizzata Aspo informa che, in seguito alla riapertura di via Mosca prevista per il 2 marzo 2024, la linea 2 Mater - via Nicosia riprenderà il suo percorso ordinario. Sarà inoltre istituita una nuova fermata in Via Mosca...