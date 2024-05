Olbia, il Simulacro di San Simplicio percorre la città: ecco la processione

Olbia. Tradizione, devozione e grande emozione nella giornata del 15 Maggio, il momento clou della Festa di San Simplicio, "Sa festa Manna de Mesu Maju" che ha nella Processione il suo culmine dal punto di vista religioso, ripercorrendo il martirio del Santo. Simplicio Vescovo fu martirizzato proprio il 15 maggio del 304, considerato un Evangelizzatore primario del nord Sardegna proprio la processione viene vissuta come momento simbolo in cui si ripercorre il cammino della martirio del Santo che gridava alla libertà del popolo: i fedeli procedono per incontrare Simplicio tra le strade della sua città.



La processione è iniziata intorno alle 18 con il raduno anticipato alle 16.30 di tanti gruppi folk provenienti non solo della Gallura, ma anche da altre parti dell'Isola vedi Laconi e Simaxis che arrivano dall'oristanese, è poi il turno delle bandiere e a seguire la banda musicale Mibelli, non è mancata una straordinaria interpretazione del Coro di Loiri e poi il passaggio del Santo patrono di Olbia e della Gallura, San Simplicio. Come da consuetudine il simulacro è attorniato dai fiori rossi: rose e anturium, che rappresentano il suo sangue, la sua passione, il suo martirio e la sua volontà di gridare la libertà per il popolo. Segue il vescovo Monsignor Fornaciari alla sua prima solenne processione e gli altri sacerdoti, don Antonio Tamponi, a cui giungono tanti auguri per una pronta guarigione oggi è stato assente per un problema di salute. Nel corteo presenti anche le autorità locali: il Sindaco Settimo Nizzi, gli assessori regionali Giuseppe Meloni, Angelo Cocciu e Roberto Li Gioi, i sindaci dei Comuni limitrofi e Giuseppe Fasolino. Presenti con le divise d'ordinanza i rappresentanti delle forze dell'ordine e delle associazioni, e tantissimi fedeli, sia cittadini che turisti, chi in attesa all'ingresso della Basilica, chi si accoda una volta usciti dal piazzale della chiesa. In tante case hanno messo alle finestre o sull'uscio lenzuola bianche, come da tradizione al passaggio del santo sono stati lanciati i petali di rose e le foglie di menta. Non possono mancare, come nelle migliori tradizioni le nuvole dispettose e il vento sempre presenti. E tra emozione, preghiere, canti e rosari San Simplicio veglia sulla tua città.