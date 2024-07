Olbia: è Bruno Brandano il nuovo segretario generale Cisl Gallura

Olbia. Durante il consiglio generale della Cisl Gallura, tenutosi ieri alla presenza della Segretaria Generale Aggiunta della CISL, Daniela Fumarola, Bruno Brandano è stato eletto nuovo Segretario Generale della Cisl Gallura, succedendo a Mirko Idili, che ora ricopre il ruolo di Segretario Generale Cisl. Bruno Brandano, 47 anni, di Palau, è sposato e padre di tre figli. Iscritto al sindacato dal 2002, è stato recentemente assunto presso Poste Italiane. Nel 2007, all'età di trent'anni, Brandano è diventato segretario territoriale del Sindacato Lavoratori Poste (SLP), risultando il più giovane eletto nella SLP Sardegna. Dal 2019, guida la segreteria regionale del Sindacato Lavoratori Poste Cisl.

Insieme a Bruno Brandano, sono stati eletti anche Eleonora Careddu e Masino Fresi come componenti della Segreteria, formando un team determinato a portare avanti le sfide e gli obiettivi del sindacato nella regione. Bruno Brandano è stato eletto come nuovo Segretario Generale, confermando la fiducia del consiglio nei confronti della sua esperienza e capacità di leadership.

Brandanu, originario di Palau, succede al collega Idili, che aveva dichiarato alla nostra testata, all'indomani del suo ingresso in segreteria regionale: "Sento forte la responsabilità derivante da questo nuovo ruolo e mi sono posto come obiettivo quello di riuscire ad essere ancora più incisivo per quanto riguarda i temi più caldi sul territorio; non dimenticherò certo il settore gallurese, anzi continuerò a seguire da vicino le istanze della Cisl territoriale e continuerò a seguirne le rivendicazioni. Questo riconoscimento, infatti, è stato dato a me ma lo si è voluto dare all’intero gruppo della Cisl gallurese; in quarant’anni, io sono il secondo a diventare segretario regionale nonostante la Gallura rappresenti la terza struttura importante".