Olbia, divieto temporaneo di balneazione a La Cannita: acqua fuori norma

Olbia. Scatta il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare della località La Cannita, lungo il litorale del territorio comunale di Olbia. Il provvedimento è stato disposto con l’ordinanza sindacale n. 23 del 16 aprile 2026, firmata dal sindaco Settimo Nizzi, a seguito delle comunicazioni dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS). Il divieto è stato adottato dopo che i campionamenti effettuati il 13 aprile 2026 hanno evidenziato il superamento dei parametri microbiologici previsti dalla normativa sulla qualità delle acque di balneazione. In particolare, le analisi hanno rilevato valori superiori ai limiti per Escherichia coli (591 unità per 100 ml rispetto al limite di 500) e enterococchi intestinali (504 unità per 100 ml rispetto al limite di 200).

L’ordinanza riguarda uno specchio acqueo di circa 2.370 metri individuato lungo il litorale della zona monitorata denominata “Olbia B193SS – La Cannita”. Il provvedimento resterà in vigore fino a quando i successivi controlli non certificheranno il ritorno dei valori entro i limiti previsti dalla legge.

Per informare cittadini e bagnanti, il Comune provvederà alla segnalazione del divieto direttamente sul posto, attraverso appositi cartelli collocati nelle aree di accesso alla spiaggia. Il provvedimento, adottato in via contingibile e urgente per tutelare la salute pubblica, è stato trasmesso agli enti competenti tra cui Prefettura di Sassari, ASL Gallura, ARPAS, Polizia locale, Capitaneria di porto e Regione Sardegna. Nel frattempo resteranno consentite esclusivamente le attività di monitoraggio ambientale da parte degli enti istituzionali, mentre per i cittadini rimane in vigore il divieto di balneazione fino alla revoca ufficiale dell’ordinanza.