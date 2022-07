Olbia: degrado in via Trentino

Olbia. Sembra quasi una leggenda metropolitana, eppure è vero che a Olbia è possibile trovare degrado praticamente ovunque, dal centro alla periferia, eccetto qualche meritevole eccezione. Oggi parliamo di via Trentino, zona Baratta.

Via Trentino si trova stretta tra Corso Vittorio Veneto e via Amba Alagi. Anche se è una strada interna, è piuttosto trafficata anche da non residenti. Nonostante ciò, nel tratto che si affaccia su via Amba Alagi regna il degrado totale. A parte la vegetazione, che potrebbe essere tenuta meglio, colpisce lo stato dei marciapiedi: molte mattonelle hanno ormai lasciato la loro sede, creando dei dislivelli.

Poi, gli onnipresenti rifiuti: anche qua, a due passi dalle case e dall'Ipia, pullulano gli abbandoni indiscriminati. Ogni tanto si trovano residui di qualche "bevuta", ovvero bottoglie e lattine abbandonate sul marciapiede o nella vegetazione. Poi ecco i secchi abbandonati, ma anche le classiche buste di spazzatura.

Rimane senza risposta una domanda: quando verranno utilizzate le fototrappole visto che è molto facile capire dove i lanciatori di sacchetti abbandonano i rifiuti?