Olbia: attesi in 1000 al via della “37^ Pedalata Ecologica “

Olbia, 4 ottobre 2019 – Oramai nella città di Olbia l’arrivo della prima domenica di ottobre, evoca immediatamente lo svolgersi della tanto attesa “Pedalata Ecologica Teresa Meloni”.

Sempre più viva la nostra coscienza ambientalista che ci induce ad un radicale cambiamento di vita.

“Bike is a life style” recitano i manifesti affissi in città in questi giorni: la bicicletta è un vero stile di vita. Arriva l’evento per tutti coloro che hanno a cuore l’ambiente, mantenendosi in forma con movimento fisico, e con qualche tragitto cittadino percorso senza la propria autovettura.

Ci si augura che anche Olbia con la sua nuova rete ciclabile, presto possa fornire nuova mobilità cittadina, più sicura e più sana per tutti.

Domenica prossima la pedalata cittadina sarà anche l’occasione per ricordare la giovane Simona Derosas scomparsa recentemente, che è stata da sempre l’assidua sostenitrice della manifestazione della S.C. Terranova-Fancello Cicli.

L’appuntamento ciclistico che si svolge sotto il patrocinio del comune di Olbia, sposa il progetto europeo Cyclewalk, come viene riportato stampato sulla maglietta che verrà consegnata ai primi 1.000 iscritti.

Si intende promuovere ancora una volta l’utilizzo della bicicletta nella vita quotidiana da parte dei cittadini.

Anche quest’anno la partenza il seguente percorso: via Vicenza – via Imperia – via Ungheria – via Roma- via Redipuglia – via Genova – Corso Umberto – via San Simplicio – via D’Annunzio – via Galvani – Fausto Noce – via San Simplicio – via Brigata Sassari – via Barcellona – via Bellini – via Caravaggio – via Monte Rosa – Corso Vittorio Veneto – via Friuli – via Lazio – via Sicilia – via Amba Alagi – via Barbagia – via Roma – via Ungheria – via Imperia – via Vicenza.

Si consiglia prudenza alla guida, e l’uso del casco. Sarà prevista l’assistenza durante la manifestazione, grazie all’ambulanza della Croce Bianca.

Borraccia e casco pronti. Una domenica all’insegna delle due ruote ci attende!