Nord Sardegna, truffa sentimentale: donna innamorata perde i risparmi di una vita

Sassari. Ancora una truffa nel nord dell'Isola, ma questa volta di tipo sentimentale. Una donna di Sassari sarebbe stata contattata tramite Facebook da un presunto ufficiale tedesco impegnato in un'operazione in Siria. Dopo vari scambi di messaggi la donna avrebbe perso la testa per quest'uomo, e lui ne avrebbe approfittato per chiederle del denaro. La donna avrebbe così chiesto un prestito ad una Finanziaria della città e una volta ottenuta la somma avrebbe effettuato il bonifico.

Dal giorno l'uomo avrebbe continuato a chiamarla chiedendo altro denaro, ma lei avrebbe poi deciso di denunciare la situazione presso la Questura di Sassari. Al momento le forze dell'ordine stanno indagando per far luce sulla vicenda. La notizia è stata riportata da La Nuova Sardegna.