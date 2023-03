Monti: i fatti di cronaca negli scatti di Antonio Satta e Gavino Sanna

Annunci

Carnevale Porto San Paolo: oggi la sfilata, musica e balli

Porto San Paolo. E' in programma per oggi, sabato 25 febbraio, la sfilata di carnevale a Porto San Paolo. L'appuntamento è per le 14 con partenza dal piazzale della chiesa, a seguire musica e balli in piazza Mercato organizzati dalla Polisport...