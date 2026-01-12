Maxi operazione antidroga tra l’Isola e la Toscana: 7 arresti

Monday, 12 January 2026
Cagliari. Nuovo colpo al traffico di droga da parte dei Carabinieri della Compagnia di Carbonia. Otto presunti pusher, italiani e stranieri, sono stati arrestati all’alba di oggi, 12 gennaio, nel corso di un blitz nell’ambito dell’operazione “Termine”, che ha interessato le province di Cagliari, Nuoro, Sassari e Pisa.
Gli arrestati, tutti pregiudicati, sono accusati di ripetute cessioni di stupefacenti per conto di un’organizzazione criminale, senza farne formalmente parte. I provvedimenti cautelari sono stati disposti dalla Direzione distrettuale antimafia di Cagliari al termine degli interrogatori previsti dalla normativa “Nordio”.
In carcere sono finiti tre indagati e quattro sono stati posti ai domiciliari e per un cittadino albanese residente in Toscana è stato disposto il divieto di dimora in Sardegna. Per uno degli indagati, che ha ammesso le proprie responsabilità, il Gip non ha ritenuto necessarie misure cautelari.
L’operazione rappresenta un ulteriore sviluppo dell’inchiesta avviata nel 2022 e culminata lo scorso ottobre con l’applicazione di 62 misure cautelari. Le indagini hanno portato a ipotizzare l’esistenza di due associazioni dedite al traffico di droga, una operante tra la Penisola e la Sardegna e una composta da autotrasportatori incaricati del trasporto degli stupefacenti, in contatto con ambienti della criminalità albanese.
Nel corso dell’inchiesta sono stati sequestrati complessivamente 127 chili di cocaina, 7 di eroina, 53 di hashish e 1 di marijuana, oltre a 47 armi da fuoco ed esplosive e 380 mila euro in contanti. Lo riporta La Nuova Sardegna.
