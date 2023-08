Maltempo in Sardegna: alberi, cavi elettrici e finestre pericolanti

Oristano. Sono circa 40 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Oristano, dalle 10 di mattina di lunedì 28 agosto, in tutta la provincia colpita dal maltempo.

Gran parte degli interventi riguardano alberi pericolanti, cavi elettrici distaccati e danni causati dalla forte pioggia, la zona più colpita è il comune di Oristano. Nella centralissima piazza Roma si è reso necessario intervenire con l'autoscala per una finestra pericolante al sesto piano di un palazzo. Sempre ad Oristano si è intervenuto in un centro commerciale per il distacco di una grossa scossalina.

Ma anche nelle zone di Terralba, Abbasanta, Ales e Cuglieri i vigili del fuoco dei vari distaccamenti son intervenuti per ripristinare le condizioni di sicurezza.