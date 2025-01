Loiri-Porto San Paolo: riprendono le gare di IGP

Loiri-Porto San Paolo. Sabato 18 e domenica 19 gennaio si terrà l’evento intitolato “Prova di lavoro”, organizzato da S.I.P.O. sezione Sardegna, in località Trudda. Si tratta di una gara di IGP, ossia utilità e difesa, una disciplina sportiva cinofila, divisa in 3 fasi diverse: pista, obbedienza e attacchi, che punta alla massima espressione delle doti naturali del cane e del rapporto col suo conduttore.

Una gara cinofila di utilità e difesa è un evento competitivo in cui i cani e i loro conduttori dimostrano abilità specifiche legate all'addestramento e alla disciplina. Queste competizioni si concentrano su prove di utilità, come l'obbedienza, il riporto e il superamento di ostacoli, e prove di difesa, che includono la protezione del conduttore. Le gare di utilità e difesa sono progettate per valutare la preparazione e l'affiatamento tra cane e conduttore, evidenziando le capacità del cane nel rispondere ai comandi e nel lavorare in situazioni reali. Queste competizioni non solo mettono in mostra le abilità del cane, ma promuovono anche l'importanza dell'addestramento e della socializzazione, contribuendo al benessere dell'animale e alla sicurezza della comunità.

Presiederanno all’evento Daniele Barbanera, che prima di diventare giudice, era già noto per essere un grande allevatore di pastori tedeschi e addestratore con grandi successi nazionali ed internazionali sia come conduttore sia come addestratore, e Emanuele Giorico ragazzo giovanissimo che ha iniziato a fare addestramento con il suo Rottweiler e da un anno circa è uno dei nuovi figuranti ENCI.

“È la prima gara di IGP in zona dopo tanto tempo e la prima in assoluto della sezione SARDEGNA della neonata SOCIETÀ ITALIANA PASTORE OLANDESE e come presidente della sezione, ne sono molto orgogliosa, oltre che emozionata. Spero sia un'occasione per mostrare alle persone il mondo della cinofilia e la bellezza dei cani da lavoro” dichiara Eleonora Cano.

Sabato pomeriggio si terranno le prove di BH e di CAE1 (brevetto di cane e padrone buon cittadino), mentre domenica sarà il turno delle altre categorie.